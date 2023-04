Slovenke uresničile dolgoletni cilj

Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem ekipnem prvenstvu v skvošu divizije 3 z osvojenim prvim mestom uresničila dolgoletne želje in se uvrstila v divizijo 2. Prvenstvo je potekalo v Gibraltarju od 12. do 16. aprila v konkurenci 15 moških in devet ženskih ekip, tudi s slovensko udeležbo v obeh konkurencah. Prvenstvo je predstavljalo kvalifikacijski turnir za vstop na višjo kakovostno raven evropskega skvoša.

Slovenska ženska ekipa si je že pred finalnim nastopom zagotovila uvrstitev v divizijo 2, v finalu pa se je Romunkam oddolžila za poraz v predtekmovanju.

Nika Urh in Nanja Urh, obe sta članici Squash kluba Lesce Bled, ter Nina Kustec in Pika Rupar, obe sta članici Squash kluba Škofja Loka, so v finalu z 2:1 premagale Romunijo.

Foto: Squash zveza Slovenije

Slovenke so do prvega mesta prišle v petih tekmah, ko so izgubile zgolj v živčnem predtekmovalnem uvodu z Romunijo. V naslednji nastopih pa so nanizale štiri zmage proti Grčiji, Luksemburgu, Švedski in v drugi tekmi proti Romuniji. Tretje mesto so tako kot lani v Ljubljani osvojile Švedinje.

Moška reprezentanca v postavi Martin Mošnik, Žan Bombek (oba Squash klub Konex), Jošt Dolinar (Squash Klub Škofja Loka) in Timotej Jenko (Squash klub Lesce Bled) je zasedla deseto mesto po porazu proti Hrvaški za deveto mesto s 3:0.

Foto: Squash zveza Slovenije

Slovenci so v predtekmovanju v zahtevni skupini vpisali tri poraze in v nadaljevanju dvakrat zmagali proti Guernseyu in Grčiji in izgubili s Hrvati. Prvo mesto so osvojili Slovaki, ki so v izjemno izenačenem polfinalu zaradi boljše razlike v osvojenih nizih premagali Norvežane. Tretje mesto so osvojili Romuni, ki so v predtekmovanju premagali tudi Slovence.