Zelko po treh regatah drugi

Slovenski jadralec Žan Luka Zelko je po treh regatah in drugem dnevu izjemno okrnjene finalne tekme svetovnega pokala v Marseillu med zgolj sedmimi udeleženci v razredu laser ostal na drugem mestu. Ima šest točk, po zmagi in petem mestu prvi dan je bil peti tudi danes. Toni Vodišek je med 20 kajtarji s šestega napredoval na četrto mesto.

Vodišek ima po osmih plovih ima 20 točk, danes je bil peti, drugi in za zaključek dvakrat tretji. Na čelu je Francoz Nicolas Parlier (6), ki ima ob diskvalifikaciji in eni nekončani vožnji same zmage. V razredu laser vodi Ryan Lo iz Singapurja (3).

