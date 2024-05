Wings for Life: Zbrali več kot osem milijonov evrov

Danes so enajstič izvedli globalni dogodek Wings for Life, na katerem so udeleženci tekli za tiste, ki tega ne morejo. V Sloveniji, kjer je bil eden od sedmih uradnih tekov, so vplačali 3940 startnin, skupaj pa so tekači po svetu danes zbrali 8.104.299 evrov za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje.

Kot so sporočili organizatorji, sta zmagi na ljubljanskem teku šli v Slovenijo in na Poljsko, globalno najboljša sta bila Japonec Tomoya Watanabe in Poljakinja Dominika Stelmach.

Watanabe je v Fukuoki pretekel 70,1 kilometra, Stelmach pa v Poznanju 55,02 km. V Ljubljani je najdlje tekel Domen Hafner, s 60,48 km je bil 14. v vsej konkurenci. V ženski konkurenci na ljubljanskem teku je najdlje tekla Poljakinja Patrycja Talar s 47,79 km.

Skupaj je teklo po svetu 265.818 tekačev.

Koncept tekmovanja je že vrsto let tak, da cilj pride do udeležencev, saj tekmovalce v ozadju po pol ure začne loviti avtomobil s tako imenovano časovno zaporo.

Avtomobili, ki na prizoriščih postopoma povečujejo hitrost vožnje od začetnih 14 km/h, na trasi vztrajajo, dokler ne ulovijo zadnjega tekmovalca. Ko udeleženca zasledovalno vozilo ujame, je tek zanj končan, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.

Tek je sicer namenjen prav vsem, ne le resnim tekačem. Vsako leto se ga udeležijo tako tisti, ki startajo na zmago, kot tisti, ki tečejo le občasno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tek Wings for Life World Run se je v Ljubljani ob 13. uri začel na Kongresnem trgu in nadaljeval proti Domžalam do Kamnika in nato do Cerkelj na Gorenjskem ter prek Vodic in Tacna nazaj proti središču Ljubljane.

Skupaj so na dosedanjih tekih za omenjene raziskave in iskanje zdravil zbrali že več kot 51 milijonov evrov.