Igralke Arrigonija ostajajo namiznoteniške prvakinje

V tretji finalni tekmi končnice lige Vzajemna 1. SNTL za ženske je danes domača ekipa Arrigoni s 5:2 premagala Vesno ter tako ubranila lanski naslov. Na prvi tekmi v Zalogu je bila boljša Vesna, v soboto in danes pa so slavile igralke izolske ekipe, ki so tako drugič v zgodovini kluba prišle do naslova državnih prvakinj.

Junakinja zadnje odločilne finalne tekme je bila 16-letna Lea Paulin, ki je dobila vse tri svoje dvoboje.

Za gostje iz Zaloga se je odločilna finalna tekma končnice državnega prvenstva začela obetavno, saj je Ivana Zera po hudem boju, v katerem se je vseh pet nizov končalo na razliko, premagala Urško Čokelj. Lea Paulin, aktualna državna prvakinja do 21 let in v mladinski konkurenci, je s 3:1 premagala Špelo Trelec, v dvoboju dveh najstarejših igralk pa Kristina Rahotin Jani Ludvik ni prepustila niti niza.

Pravi maratonski dvoboj je bil tudi med Leo Paulin in Ivano Zero, v katerem je Založanka povedla z 2:0 v nizih, toda mlada domača igralka je bila v preostalih treh nizih bolj zbrana v končnici in izid izenačila. Do pomembne zmage je nato prišla še Urška Čokelj, ki je prav tako v petih nizih premagala Kristino Rahotin Pavič. Še korak bližje ubranitvi naslova so bile varovanke Saša Lasana po zmagi Jane Ludvik nad Tjašo Supanič, piko na i pa je postavila danes izredno razpoložena Lea Paulin, ki je brez izgubljenega niza premagala še Kristino Rahotin Pavič.