Vozlova še enkrat blizu norme, Fainova zadovoljna z generalko

Vozlova je prepričljivo zmagala na 100 m prsno, z 1:06,63 pa je natančno pol sekunde zgrešila lasten državni rekord, nekaj stotink manj pa normo za pot na decembrsko SP v Hangzhouju.

"Vesela sem izida, saj sem v prvi vrsti želela plavati pod 1:07. Ali je bilo norma dosegljiva, ne vem. Zelo dobro sem s 34,7 plavala na drugih 50 metrih, za pot na Kitajsko pa bi morala še nekaj hitreje začeti," je povedala trboveljska olimpijka, ki že skoraj desetletje živi in trenira v Kranju. Vozlova je danes zmagala tudi na 100 m mešano.

Katja Fain je na generalki pred potjo v Azijo slavila še na 100 in 400 m prosto. Obakrat so jo k dobrim izidom prisilile tudi plavalke ravenskega Fužinarja. Na 400 m prosto sta za njo zaostali olimpijki Tjaša Oder in Janja Šegel. Fainova pa je s 4:05,93 na tej razdalji poskrbela za izid dneva in vnovič potrjen A standard Mednarodne plavalne zveze za SP. Na 100-metrski razdalji je bil dvoboj s Šeglovo napet do zadnjih 20 metrov, ko je Štajerka potrdila, da je hitrejša.

Katjo Fain čaka prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Foto: STA

"Z zimskim delom sezone sem zelo zadovoljna. Plavala sem kar nekaj osebnih rekordov. Zdaj me čaka prvo svetovno prvenstvo in v prvi vrsti si tam želim osebne rekorde," je povedala mlada plavalka iz Maribora, ki ima najvišje cilje na 400 in 800 m prosto.

Odrova je za trening nastopila in zmagala še na 200 m hrbtno, na 50 m hrbtno je bila najboljša Celjanka Anemari Košak.

V moški konkurenci so ob odsotnosti Petra Johna Stevensa vnovič izstopali trenutno najboljši mladi plavalci Gal Kordež, Matija Može in Marcel Primožič. Ne gre pa spregledati novega kadetskega rekorda Lovra Kneza na 100 m mešano in kadetskega rekorda njegovega sotekmovalca iz Fužinarja Jaša Berložnika na 400 m mešano, ki je bil temu dosežku blizu tudi na 200 m delfin. Najboljši posamični izid je s 3:51,37 na 400 m prosto dosegel Pirančan Primožič.