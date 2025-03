Boks se vrača na olimpijski spored

"Prepričan sem, da se bo tudi izvršni odbor strinjal z našim predlogom," je o tem dejal Thomas Bach. S tem bi si boksarji po vsem svetu zagotovili možnost nastopa na olimpijskih igrah, če je njihova nacionalna zveza članica nove krovne organizacije World Boxing.

V zvezi so se pričakovano odzvali z olajšanjem. "To je zelo pomembna in nujna odločitev za olimpijski boks," je dejal njen predsednik Boris van der Vorst. "Zveza World Boxing se zaveda, da je udeležba na olimpijskih igrah privilegij in ne pravica."

"Krovna zveza bo zaupanja vreden in zanesljiv partner, ki se drži in podpira vrednote olimpijske listine," je še dejal predsednik boksarske zveze.

Razkol med Mokom in Mednarodno boksarsko zvezo

Pred tem je prišlo do silovitega razkola med Mokom in zdaj izključeno Mednarodno boksarsko zvezo (Iba). Ibo kritizirajo zaradi korupcije, težav z vodenjem in izkrivljanja konkurence. Zato je bil Mok odgovoren za organizacijo boksarskih turnirjev v Tokiu leta 2021 in tri leta pozneje v Parizu. Mok pa boksa sprva ni uvrstil v tekmovalni program za Los Angeles 2028, piše nemška agencija dpa.

Nova svetovna zveza World Boxing je od ustanovitve novembra 2023 v Frankfurtu združila več kot 80 nacionalnih zvez članic s petih celin in s tem izpolnila pomemben kriterij Moka za priznanje. Zveza naj bi se tudi tesno usklajevala z zahtevami Moka glede boja proti dopingu, transparentnosti, dobrega upravljanja in skladnosti.