Veslači začenjajo v Zagrebu, prvi vrhunec sezone Bled

Uvod v sezono bo izjemno hiter in pomemben, saj bo časa za popravke malo. Po regati v Zagrebu sledi prvomajska regata na Bledu, kjer bo čas za zadnje korekcije, saj se veslači nato vračajo v Zagreb, ki bo maja gostil uvodno tekmo svetovnega pokala, konec maja pa bodo spet na Bledu na evropskem prvenstvu.

Za Hrvata bo vrhunec sezone na EP na Bledu

V reprezentanci A je letos peterica veslačev. Udarno ime ekipe ostaja lahki skifist Rajko Hrvat, veliko se pričakuje od mariborskega dvojca brez krmarja Nika Krebsa in Jake Časa, v skifu bosta slovenske barve branila Ljubljančan Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek, ki tekmuje za Izolo.

"Zame bo evropsko prvenstvo na Bledu vrhunec sezone. Sem že v letih, a še vedno v najboljših letih za veslanje. Lani sem osvojil kolajno na SP, zato bodo tudi na EP pričakovanja velika. Tudi domač teren bo prednost, saj tukaj poznam vse pogoje, vsak vodni tok in vsak veter. Nastopov se že zelo veselim," je pred uvodom za STA povedal 37-letni Hrvat.

Lani je Izolčan začel sodelovati z novim trenerjem Anžetom Blažičem, na zvezi so letos omogočili nekaj več priprav kot sicer in to sta glavna razloga, da je imel Hrvat na treningih izjemne rezultate. "Po novem letu smo bili kar 17 dni v Sevilli in to je glavna sprememba. Upam, da bom vse doslej pokazano uspešno prenesel na tekme."

Jaka Čas in Nik Krebs Foto: Dušan Jurše

Obetavna mlada naveza

Posadka Nik Krebs/Jaka Čas velja za trenutno najbolj obetavno mlado navezo. "Prvi cilj v sezoni bo evropsko prvenstvo na Bledu, kjer si želiva finale A in čim boljši nastop. Sicer pa je sezona posvečena svetovnemu prvenstvu, kjer bo razdeljenih prvih 11 vozovnic za olimpijske igre v Parizu v najini disciplini," jasno cilje predstavlja Krebs.

"Že na evropskem prvenstvu bo pomembno, da doseževa visok nivo, potem pa morava to nadgraditi do Beograda. Super je, da je tekma doma in to prednost morava izkoristiti. Predčasno veva, kje lahko začneva s finišem, kdaj je do konca le še 10 zavesljajev in greva lahko na glavo," je še dejal Krebs.

"Predvsem upava, da bova že na Bledu dobila dobro popotnico za nadaljevanje sezone. A pomembna bo že tekma svetovnega pokala v Zagrebu, ki bo pokazala, kam sodiva, seveda pa bo malo odvisno tudi od udeležbe, ki še ni znana. A primerjava časov in primerjava z drugimi čolni bo delno vsekakor razkrila, kam sodiva. Ritem zdaj v uvodu v sezono bo res hiter," pa dodaja Čas.

Filip Matej Pfeifer cilja na nastop v Parizu

Mali finale si je lani na EP priveslal tudi Ljubljančan Pfeifer v skifu. "Že lani sem premagal Rajka Hrvata v Zagrebu in na Bledu in tudi letos je moj cilj, da zmagujem v domači konkurenci. Seveda pa je glavni cilj nastop v Parizu. Upam, da bi mi to uspelo letos, sicer bom skušal prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah za OI. Glede na vsa testiranja in napredek se mi zdi, da sem nekje na meji in mi to lahko uspe."

In na domačem EP? "Vedno je cilj finale. Lani sem bil na evropskem prvenstvu deveti, letos si želim to izboljšati, rad pa bi veslal v finalu."

Najbolj zadržana je Postojnčanka Nina Kostanjšek, ki vadi v Izoli. "Moj glavni cilj sezone je evropsko prvenstvo na Bledu. Zadovoljna bi bila, če bi ponovila lansko deveto mesto, ali pa, če bo še malo boljše. O olimpijskih igrah še ne razmišljam. Za naprej bom razmišljala po evropskem prvenstvu, nato bom videla, kako naprej."