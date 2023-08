V Zagrebu še dve bronasti odličji

Slovenski judoisti se na veliki nagradi v Zagrebu veselijo še dveh bronastih odličij. Osvojila sta jih Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg.

Pogačnik, lanska zmagovalka Zagreba, je v odločilni borbi še tretjič v karieri ugnala Aleksandro Samardžić iz Bosne in Hercegovine. Odločilen je bil met 1:25 minute pred koncem, ki ga je 32-letna Kranjčanka podaljšala v končni prijem v parterju.

Pred tem se je tekmovalka Triglava prebila vse do polfinala, kjer jo je ustavila trikratna svetovna prvakinja Barbara Matić s Hrvaške. V uvodu je premagala Švicarko Alino Langweiler, Nizozemko Margit de Voogd in v četrtfinalu še Italijanko Irene Pedrotti.

V ponovitvi lanskega finala s svetovnega prvenstva v Taškentu je Barbara Matić tokrat morala priznati premoč rojakinji Lari Cvjetko, ki je v napetem končnem obračunu slavila po 3:20 minute podaljška.

Hojak suveren v boju za bron

Martin Hojak je v boju za bron ekspresno opravil z Bolgarom Markom Hristovom. V uvodu borbe je pokazal dva poskusa meta, ob koncu prve minute pa bil uspešen, tekmeca je nato v parterju nemočnega zadržal še 10 sekund za ipon.

Dopoldan je z iponom ugnal Američana Jacka Yonezuko in Romuna Alexandruja Raicuja. V četrtfinalu 25-letnemu tekmovalcu Bežigrada nato ni uspelo izničiti vazarija zaostanka, ki si ga je priboril evropski prvak iz leta 2021 Akil Gjakova s Kosova. Ljubljančan je bil nato uspešen v repasažu proti Turku Umaltu Demirelu.

Nepričakovan pa je bil poraz svetovne podprvakinje Andreje Leški v drugem krogu v kategoriji do 63 kg proti Brazilki Gabrielli Moraes. Ta je že po minuti bolj s srečo kot s tehniko dosegla vazari in ga obdržala do konca.

Juš Mecilošek je v kategoriji do 81 kg izgubil prvo borbo proti Medicksonu del Orbe Cortorrealu iz Dominikanske republike, ki se je prebil vse do finala, nekdanji evropski prvak Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kg pa je moral v uvodni borbi priznati premoč Gruzijcu Luki Kapanadzeju.

Že v petek sta bronasti kolajni osvojila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. V nedeljo pa bodo na tatamije stopili še Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg ter Enej Marinič in Vito Dragić v kategoriji nad 100 kg.

