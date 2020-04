V Sheffieldu za svetovni naslov, morda tudi z navjiači

Organizatorji svetovnega prvenstva v snookerju so danes sporočili, da bo tekmovanje v Sheffieldu v sloviti dvorani Crucible potekalo med 31. julijem in 16. avgustom. Prva želja organizatorjev je, da bi lahko v dvorani s 1000 sedeži gostili tudi navijače. Odločitev o tem pa je, kot pravijo, v rokah zdravstvene stroke.

"Izjemno veseli smo, da smo dobili nadomestni termin za izvedbo svetovnega prvenstva, ki globalno doseže tudi 500 milijonov gledalcev," je dejal prvi mož snookerja Barry Hearn.

Možakar, ki je pred kratkim doživel lažji srčni infarkt, a se po njem tudi hitro vrnil na delo, je dejal, da bi lahko bil v težkih časih predvsem šport tisti, ki bi navdihnil javnost in prinesel nekaj težko pričakovanega zadovoljstva.

"Igralci morajo vedeti, da počnemo vse, kar je v naši moči, da zaženemo sezono, ko bo to varno in bo to dovolila vlada," je še pristavil Hearn, ki se zaveda, da je za večinoma po statusu samozaposlene igralce to edini vir zaslužka.

Prvenstvo bi sicer po prvotnem načrtu moralo potekati od 18. aprila do 4. maja, a je položaj v Veliki Britaniji že nekaj časa kritičen, kar se tiče novega koronavirusa. Doslej je na Otoku življenje izgubilo že 18.100 ljudi, okuženih pa je 133.000.