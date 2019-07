V polfinalu slalomskega SP peterica mlajših članov

Drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu so bile kvalifikacije v štirih kategorijah mlajših članov. V polfinalne nastope se je iz kvalifikacij prebila peterica - kanuist Tine Kancler, kanuistka Alja Kozorog ter kajakaši Niko Testen, Vid Kuder Marušič in Žan Jakše.

Kot prvi so se v posamičnih kvalifikacijah svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki ta teden poteka na Poljskem, pomerili kanuisti v konkurenci do 23 let.

Po prvem nastopu se nobenemu od trojice reprezentantov ni uspelo uvrstiti v polfinale, tako da so vsi startali še v drugo. Z desetim mestom druge vožnje je še zadnjo vozovnico za drugo fazo tekmovanja v tej kategoriji ujel Tine Kancler. Urh Turnšek je bil v drugo 26., Klemen Vidmar pa 35. Najhitrejši čas kvalifikacij je imel Čeh Vaclav Chaloupka, drugi je bil Poljak Kacper Sztuba, tretji pa Avstralec Tristan Carter.

Uspešnejši so bili kajakaši, ki so si včeraj priveslali naslov ekipnih svetovnih podprvakov. Niko Testen in Vid Kuder Marušič sta v polfinale napredovala s prvo vožnjo, saj sta zasedla 20. in 24. mesto, Žan Jakše pa je bil v prvo 38., a je z drugim nastopom tudi on zanesljivo napredoval v naslednjo fazo tekmovanja. Dosegel je namreč tretji čas.

Najhitrejši kajakaš dneva je bil Španec David Llorente, drugi je bil Novozelandec Callum Gilbert, tretji pa Italijan Marco Vianello.

Svojo predstavnico bo Slovenija imela tudi v polfinalu kanuistk do 23 let. Alja Kozorog je v prvi vožnji le za eno mesto zgrešila neposredno napredovanje, a je bila v drugi vožnji najboljša izmed vseh, tako da je brez težav napredovala med polfinalistke.

V kvalifikacijah je sicer zmagala Čehinja Tereza Fišerova, pred Brazilko Ano Satilo in Slovakinjo Moniko Škachovo. V tej konkurenci je nastopala tudi Lea Novak, a s 33. in 19. časom kvalifikacijskih voženj žal sklenila svoje nastope v Krakovu.

Novakovi se je zalomilo tudi v kajaku, kjer je imela 36. in 27. čas kvalifikacij. V prvi fazi tekmovanja sta v kajaku obstali tudi preostali dve tekmovalki, ki sta sicer še mladinki. Sara Belingar je bila 41. in 17., Daša Grešak pa 55. in 24.

Najhitrejša je bila aktualna članska evropska prvakinja Čehinja Amalie Hilgertova, druga je bila Slovakinja Eliška Mintalova, tretja pa Francozinja Camille Prigent.

V četrtek kvalifikacijski nastopi čakajo še mladince in mladinke.

