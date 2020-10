V Kranju vnovič izstopala Tjaša Vozel

Plavalci so v Kranju opravili s prestavljeno veliko nagrado Slovenije. Vnovič je izstopala izkušena plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel, ki je bila z 32,18 in 2:31,75 prepričljivo najboljša na 50 in 200 m prsno.

"Na 50 m prsno sem letos zelo konstantna in dosegam izide 32,1 in 32,0, kar je precej hitreje kot lani. Če pogledam to koronsko obdobje, pa sem lahko zelo zadovoljna tudi z 200-metrsko razdaljo, saj sem od prve tekme po premoru do danes napredovala za pet sekund. Res pa je, da se daljši razdalji še ne posvečam 100-odstotno, saj tekmovalnega koledarja še ni, nihče ne ve, kaj je s pripravami in načrtovanimi nastopi. To še pride, lahko dodam le, da sem zelo optimistična, saj na 50-metrski razdalji dokazujem, da sem lahko zelo hitra," je za STA povedala plavalka kranjske Zvezde, ki so od nedavnega lahko pohvali tudi s končanim magistrskim študijem varnostnih ved.

Dekleta izstopala

V Kranju so z dosežki izstopala predvsem dekleta. Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije se je predstavila s solidnim dosežkom 25,97 na 50 m prosto, v širokem programu nastopov, ki služijo treningu, pa se je na zmagovalni oder uvrstila tudi na 200 m prosto in 200 m mešano.

Dve zmagi je dosegla tudi Mariborčanka Katja Fain, najboljša na 200 m prosto in 100 m hrbtno. Predvsem na hrbtni razdalji, ki ne sodi med njene udarne, je imela priložnost za oster dvoboj z ravensko olimpijko Janjo Šegel, tretje mesto je osvojila Janja Jamšek.

Šeglova je bila na 200 m prosto v končnici močnejša od mlade klubske in reprezentančne kolegice Daše Tušek. Slednja je na 800-metrski razdalji ugnala tudi olimpijko Špelo Perše iz Radovljice, sicer specialistko za daljinsko plavanje.

Boj izkušenj in mladostne energije

V moški konkurenci je bil med najbolj zanimivimi boj izkušenj in mladostne energije med Mariborčanom Martinom Bauom in Jako Pušnikom iz ljubljanske Olimpije na 200 m prosto. Na koncu so prevladale izkušnje, razlika pa vsega dve desetinki sekunde. Malo presenečenje je bila zmaga Triglavana Saša Boškana v dvoboju s Primožem Šenico Pavletičem na 100 m hrbtno. Slednji je nato slavil na 200 m mešano.

Po pričakovanjih je na 50 m prsno zmagal Ravenčan Lovro Knez, na 200 m prsno njegov sotekmovalec iz koroškega kluba Matija Može in Gašper Štih na 100 m delfin.

Že čez 14 dni bo v Kranju tudi državno prvenstvo v 50-metrskih bazenih.

