US Open dokončno brez gledalcev

Čeprav so prireditelji enega največjih golf turnirjev, mednarodnega prvenstva ZDA v Winged Footu, predmestju New Yorka, še pred 14 dnevi obljubljali gledalce, so se morali zdaj dokončno sprijazniti in javnosti sporočiti, da jih na jubilejni, 120. izvedbi turnirja zaradi aktualnega položaja v zvezi s pandemijo novega koronavirusa ne bo.