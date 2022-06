Umrl je snovalec športno-vzgojnega kartona

V 75. letu starosti je boj z boleznijo izgubil dolgoletni profesor Fakultete za šport Janko Strel. Med drugim je bil snovalec športno-vzgojnega kartona, ki bdi nad fizično pripravljenostjo in gibalnimi sposobnostmi slovenskih otrok in mladine v osnovnih in srednjih šolah.

Merjenje gibalnih sposobnost slovenskih otrok je sicer precej starejše, uvedba sodobnega športno-vzgojnega kartona, ki ga je zagovarjal Strel, pa prav letos praznuje 30-letnico.

To je Strel dosegel tudi kot direktor državni sekretar za šport na pristojnem ministrstvu. To funkcijo je opravljal med leti 1994 in 2000. Takrat je z ekipo in športno srenjo zastavil tudi številne smernice razvoja slovenskega športa v mladi novonastali državi.

Za svoje delo je med drugim leta 2017 prejel najvišje priznanje republike Slovenije na področju visokega šolstva, pa že leta 2000 tudi Bloudkovo nagrado, za svoje delo na fakulteti pa naziv zaslužnega profesorja.

Njegovo delo je bilo opaženo tudi v tujini, kjer so mu leta 2014 podelili Častni križ za življenjsko delo, priznanje svetovne zveze športnih pedagogov FIEP.