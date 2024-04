Umrl je legendarni Akebono, prvi svetovni prvak v sumu, ki ni bil Japonec

Rodil se je leta 1969 na Havajih kot Chad Rowan, pri 27 letih pa je postal japonski državljan.

Akebono ni bil zgolj sumoborec, temveč je po besedah ameriškega veleposlanika na Japonskem Rahma Emanuela predstavljal most med ZDA in Japonsko.

Debitiral je leta 1988, pet let kasneje pa je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Njegov uspeh je na široko odprl vrata številnim tujim sumoborcem v športu, ki je bil do tedaj v izključni domeni Japoncev. Od takrat je naslov svetovnega prvaka oziroma naziv yokozune osvojilo še šest tujih borcev, od tega pet Mongolcev in še en Američan.

Visok je bil dva metra in tehtal okrog 230 kilogramov. Foto: Reuters

Javnosti je postal znan tudi zaradi svojega rivalstva z družinama Takanohana in Wakanohana, iz katerih so izšli številni vrhunski sumoborci. Po koncu kariere leta 2001 se je posvetil mešanim borilnim veščinam in deloval kot trener mlajših tekmovalcev.

O njegovi slavi priča tudi dejstvo, da je leta 1998 nastopil na slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Naganu.

