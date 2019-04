Tigerju Woodsu čestital tudi ameriški predsednik Trump

Poznavalci golfa napovedujejo, da gre po letih težav z zlorabo alkohola in drog, težavah z zakonom in poškodbo hrbta za njegovo odrešitev, s petim zelenim jopičem pa je svetu dokazal, da pri 43 letih še ni za odpis. S tem je obenem postal drugi najstarejši zmagovalec mastersa po legendarnem Jacku Nicklausu, ki je leta 1986 zmagal pri 46 letih.

Tiger Woods je po veliki vrnitvi in zmagi izpostavil predvsem svojo družino. "Ne morem se dovolj zahvaliti svoji družini, prijateljem in navijačem za njihovo podporo. Da imam družino poleg sebe, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Vedno bom hvaležen. Ne samo za to, da igram, ampak tudi za to, da lahko zmagujem."

Na družbenem omrežju se je vsul plaz čestitk:

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy.