Tiger Woods se je znova vpisal v zgodovino

Na vrhu razpredelnice je ameriška trojica. Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau in Max Homa si delijo vodstvo s 138 udarci, šest udarcev pod parom igrišča (72).

Nagradni sklad na tem turnirju znaša 18 milijonov ameriških dolarjev, oziroma 16,9 milijona evrov.

Branilec naslova, Španec Jon Rahm zaseda 44. mesto, pet nad parom. V odločilni del turnirja se uvrstijo igralci, ki zasedajo mesta v najboljši petdeseterici.

To je bil težak dan za vse igralce, saj je veter, ki je pihal v močnih sunkih, vseskozi oviral igralce, premikal žogice in dvigal pesek.

"Utrujen sem. In res sem zelo lačen, zadostovalo bi mi nekaj hrane in nekaj kofeina," je dejal 15-kratni zmagovalec majorjev Woods, ko so ga vprašali, kako se počuti po svoji rundi.

Woods je pet naslovov osvojil prav na mastersu v Augusti (1997, 2001, 2002, 2005, 2019). Sicer pa ima kar 82 zmag na turnirjih PGA. Woods je bil 683 tednov uvrščen na prvo mesto med golfisti na svetu, torej več kot 13 let.

V zadnjih letih se je soočal z zdravstvenimi težavami in bolj malo igral. Zaradi kroničnih bolečin v hrbtu je januarja 2021 prestal operacijo, februarja 2021 se je huje poškodoval v avtomobilski nesreči.

Preberite še: