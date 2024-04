Tri slovenska finala v Osijeku, Kevin Buckley do uspeha kariere

Slovenska gimnastična reprezentanca je uspešno začela nastope na drugi postojanki svetovnega izziva v Osijeku, kamor pa ni odpotovala olimpijka Lucija Hribar. Prvi dan kvalifikacij so si finalne nastope priborili Zala Trtnik na dvovišinski bradlji, zmagovalka Antalye Tjaša Kysselef na preskoku ter prvič v karieri Kevin Buckley na konju z ročaji.

Slovenska olimpijka Lucija Hribar se je že pred časom odločila, da bo Osijek izpustila, saj ima zaradi olimpijskega turnirja v Parizu zelo dolgo sezono.

Zato pa je Zala Trtnik na svoji drugi tekmi v sezoni po Antalyi prišla v finale na dvovišinski bradlji. Prikazala je lepo sestavo in se med najboljšo osmerico, ki se bo za odličja borila v soboto, uvrstila s šesto oceno (12,366 točke).

V petkovih kvalifikacijah Ljubljančanko čaka še nastop na gredi, kjer je na uvodni postaji svetovnega izziva minuli vikend v Turčiji nastopila v finalu.

Belak in Hribar za last brez finala

Teja Belak Foto: Grega Valančič/Sportida Medtem pa se nastopi v kvalifikacijah preskoka niso izšli po željah Tjaše Kysselef in Teje Belak, ki se je vrnila v ekipo. Kysselef bo imela v soboto sicer še eno priložnost, saj je prejela šesti dosežek kvalifikacij (12,366), medtem ko je Belak za las ostala brez finala na devetem mestu s povprečjem 12,099 točke.

Prva rezerva za finale je tudi Anže Hribar. Mladi telovadec, sicer mnogobojec, je na parterju prikazal lepo sestavo in tako kot Britanec Cameron Lynn prejel osmi dosežek 13,350 točke. Ker pa ima Hribar za desetinko višjo težavnost, to pomeni, da je lepša izvedba Britanca popeljala v finale, Hribar pa je ostal zunaj boja za odličja in je tako kot Belak prva rezerva.

Prvič v karieri je na svetovnem izzivu nastopil Gregor Turk, ki pa je na parterju padel in z oceno 10,800 točke tekmovanje končal na 27. mestu.

Buckley finalist na konju z ročaji

Sebastijan Piletič Foto: Vid Ponikvar Zato pa ima moška gimnastika finalista na konju z ročaji. Kevin Buckley, ki nastopa v mnogoboju, je za predstavo prejel sedmo oceno (13,600), blizu finala pa je bil na 13. mestu tudi Gregor Rakovič (13,350).

Buckley je v luči treninga za mnogoboj na bližnjem evropskem prvenstvu nastopil tudi na bradlji, vendar je pri seskoku padel (10,900) in zasedel 24. mesto.

"Kevin je naredil lepo sestavo in je zasluženo v finalu. Imel je težave z zapestjem, bil je operiran, zdaj pa se vrača. Od leta 2019 sicer vadi v Švici. Na tem orodju je dobro telovadil tudi Gregor, ki sta mu le dve desetinki zmanjkali do finala," je dejal selektor moške vrste Sebastijan Piletič.

V petek poleg Trtnik na gredi kvalifikacije čakajo še Luko Bojanca na krogih ter Buckleyja na krogih in drogu, v kvalifikacijah preskoka pa bo tekmoval tudi debitant Beno Kunst.