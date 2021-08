Švedinja Anna Nordqvist zmagovalka najbogatejšega majorja v zgodovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedinja Anna Nordqvist je zmagovalka zadnjega majorja sezone, odprtega prvenstva Velike Britanije z nagradnim skladom 4,97 milijona evrov. Slovenski predstavnici Pia Babnik in Ana Belac se nista prebili skozi rez; mlada Ljubljančanka je uvodni dve rundi končala pri + 6 in zasedla 112. mesto, Portorožanka pa je igrala še dva udarca slabše.

Štiriintridesetletna Švedinja, ki se je tretjič vpisala med zmagovalke največjih turnirjev na svetu, je na igrišču Carnoustie na Škotskem za seboj pustila skupinico treh igralk, ki so v štirih dneh imele en udarec več. Drugo mesto so si razdelile Angležinja Georgia Hall, Švedinja Madelene Sagstrom in Američanka Lizette Salas (-11).

AIG Women's Open je letos postal turnir z najvišjim nagradnim skladom za dekleta. Udeleženke so si razdelile 1,1 milijon evrov več kot lani. Nordqvistova je za zmago prejela dobrih 740.000 evrov, tri igralke na drugem mestu so si razdelile pol milijona evrov, zadnja igralka v rezu pa je še vedno odšla domov bogatejša za 5700 evrov.

