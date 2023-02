Super bowl je pred vrati: v glavnih vlogah Kansas City in Philadelphia

Kansas City Chiefs z najboljšim napadom lige

Kansas City je kljub temu, da je ostal brez svojega prvega lovilca Tyreeka Hilla, po novem člana Miami Dolphins, s 14 zmagami in tremi porazi prišel do naziva prvega nosilca v konferenci AFC. Po sicer dokaj tesnih zmagah v končnici nad Jacksonville Jaguars in Cincinnati Bengals se je prebil v tretji finale v zadnjih štirih letih.

Za Chiefs bo to sicer peti super bowl, zmagali so leta 1970 in 2020, izgubili pa 1967 in 2021. Chiefs imajo sicer še en naslov, leta 1962, v ligi AFL (American Football League).

Za Kansas City Chiefs je to peti super bowl. Do zdaj so dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. Foto: Reuters

V tej sezoni so kljub Hillovemu odhodu imeli najboljši napad v ligi s 7032 jardi in 496 točkami. Podajalec Patrick Mahomes, najkoristnejši igralec rednega dela, je podal za 5250 jardov in 41 zadetkov (touchdownov), tekel pa je za 354 jardov in pri tem dodal še štiri zadetke. S 5608 jardi je tudi popravil rekord po skupnih jardih v eni sezoni, naziv je odvzel Drewu Breesu.

Pomemben igralec v napadu je tako imenovani tight end Travis Kelce, ki je bil prvi lovilec ekipe s 1338 jard in 12 zadetki. Svoje sta v napadu dodala tudi izkušena lovilca JuJu Smith-Schuster (933 jardov, trije zadetki) in Marquez Valdes-Scantling (687 jardov, dva zadetka), medtem ko je igra po tleh temeljila predvsem na tekaču Isiahu Pachecu, novinec je moral hitro prevzeti breme po poškodbi Clyda Edwards-Helaira. Svoj delež je prispeval tudi Jerick McKinnon.

Sicer pa se je med sezono izkazala tudi napadalna linija na čelu s tremi udeleženci tekme zvezd, to so Joe Thuney, Orlando Brown ml. in Creed Humphrey, medtem ko je tudi obrambna linija delovala dovolj dobro, nenazadnje je bil za tekmo zvezd izbran Chris Jones.

Zasedbo Kansas Cityja vodi izkušeni Andy Reid, tudi dolgoletni trener orlov, medtem ko je strateg Philadelphie Nick Sirianni, ki delo glavnega trenerja opravlja drugo leto. Orli so sezono začeli bliskovito in dobili prvih osem tekem, sicer pa redni del sezone končali z enakim razmerjem zmag in porazov kot Kansas City ter bili prvi nosilci v NFC.

Philadelphia Eagles je odlična v napadu in obrambi. Foto: Reuters

Philadelphia Eagles odlični tako v napadu kot obrambi

V končnici so bili prepričljivi proti New York Giants in San Francisco 49ers, ti dve ekipi so odpravili s skupnim izidom 69-14. Pokazali so dobro igro tako v napadu kot v obrambi. V napadu so bili tretji v ligi s 477 doseženimi točkami, prejeli pa so jih 344, kar je bil osmi dosežek lige. Ob tem pa je kar osem njihovih igralcev dobilo vabilo na tekmo zvezd - največ v ligi.

Med temi je bil tudi podajalec Jalen Hurts, pravi vodja napada in finalist boja za MVP rednega dela sezone, v svoji tretji sezoni je postavil osebne rekorde po odstotku zaključenih podaj (66 odstotkov), podanih jardih (3701) in podanih zadetkih (22). Žogo so mu prestregli le šestkrat. Hurts je ob tem tudi tekel za 736 jardov in 13 zadetkov, kar je bil drugi dosežek v ligi.

Med lovilci je visoka pričakovanja izpolnil A. J. Brown (1496 jardov in 11 zadetkov), prav tako pa se je izkazal tudi mlajši DeVonta Smith (1196 jardov, sedem zadetkov). Tako kot Chiefs imajo tudi Eagles zanesljivega tight enda z Dallasom Goedertom, nevarni pa so tudi v tekmi z Milesom Sandersom, ki je dosegel enajst zadetkov ob 1269 jardih.

Iz napadalne linije velja izpostaviti še tri udeležence tekme zvezd Landona Dickersona, Lana Johnsona in Jasona Kelceja.

Druga najboljša obramba lige po dovoljenih jardih pa je imela rekordne štiri igralce z vsaj desetimi podiranji podajalca (sacks). Josh Sweat, Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave in Milton Williams, Haason Reddick, T. J. Edwards, Kyzir White, C. J. Gardner-Johnson, Darius Slay in James Bradberry so obrambna imena, ki so še kako prisotni v taktičnih zamislih napadalne sekcije Kansasa.

Ta bi lahko imela ključno vlogo v četrtem finalu za Philadelphio. Slednja je zmagala leta 2018, izgubila pa 1981 in 2005. Pred ero super bowla so dobili še NFL v letih 1948, 1949 in 1960.

Kelce bowl

Letošnji finale zaradi prvega bratskega obračuna v zgodovini finala NFL Travisa in Jasona Kelceja imenujejo tudi Kelce bowl. "To je neverjeten trenutek zame in družino. Kdorkoli zmaga, bo imel ultimativno pravico za bahanje. Vedno sicer navijava drug za drugega, vedno mu želim dobro, ampak to zmago si res želim," je med drugim dejal Jason Kelce.

Donna Kelce, mama Travisa in Jasona Kelceja, ki bosta v finalu zaigrala za različni ekipi. Foto: Guliverimage