Stevens zaradi zapleta z dokumenti ostal brez nastopa na 50 metrov prsno

Triindvajsetletni slovenski reprezentant, ki se seli med ameriškim Tennesseejem, kjer je doštudiral, in Kranjem, kjer je njegov matični klub Triglav, je redni dobitnik kolajn z največjih tekmovanj na 50 m prsno in vselej hvaležen sogovornik pri napovedih svojih dosežkov.

"Zmeraj sem pozitivno naravnan. Vedno si moraš stvari želeti, da boš na koncu visoko in dobil, kar si želiš," pravi Stevens, poleti nazadnje dobitnik kolajne na evropskem prvenstvu v 50-metrskem bazenu v Glasgowu.

Boj za novo kolajno, drugo s SP, je za Stevensa po težavah z urejanjem dokumentov v ZDA in na Kitajskem postal zelo visoka ovira. Zaradi datumskih zapletov, 15. decembra izgubi študentski status v ZDA, se bo prisiljen predčasno vrniti v Tennessee in bo ostal brez boja za kolajno na 50 m prsno.

Njegova paradna disciplina bo tako tekma na 100 m prsno, kjer pa v karieri še ni bil konkurenčen najboljšim. Želja je najprej zato finale. "Vsi najboljši so tukaj in tekmovali bomo za hitre rezultate. Sam ocenjujem, da bo tekma veliko hitrejša kot pred dvema letoma. Bomo videli," pravi najizkušenejši v slovenski vrsti.

Še je prostor za napredek

Da nikakor ne bo preprosto, je nekdanji mladinski svetovni prvak spoznal v zadnjih dveh mesecih, ko se je z isto konkurenco srečeval na svetovnih pokalih v Evropi in Aziji. "Vem, da lahko še napredujem. Tukaj bi moral plavati osebne rekorde in moral bi se uvrstiti v finale. Nato bomo videli, kje bom tam."

Majhna ovira v pripravi na SP je bila poškodba mišice odtegovalke na nogi. "To sem v sklepni fazi priprav ojačal, sicer pa sem na treningih spuščal. Sem spočit in mislim, da sem dobro tempiral formo. Prejšnji mesec sem tekmoval vsak vikend, zato nisem mogel res tempirati forme, zdaj pa mislim, da sem 100-odstotno pripravljen. Vse pa bo pokazala tekma," je v pogovoru za STA še povedal plavalec.

Odkljukal vse tekme svetovnega pokala

Tekma bo pokazala tudi, ali se je Stevens odločil prav, ko je prvič v karieri nastopil na vseh tekmah svetovnega pokala. "Glavni cilj je bil, da sem skupaj z najboljšimi, zato smo se s plavalno zvezo dogovorili, da nastopim na tekmah svetovnega pokala. V Eindhovnu in Budimpešti sem osvojil dve srebrni kolajni, v Aziji zlato in bron (vse na 50 m prsno, op. STA) in upam, da sem se s temi tekmami optimalno pripravil."

Stevens je prijavljen za nastopa na 100 m prsno in 100 m mešano. Ob njem pa bosta nastopili še nosilki kolajn z mladinskih evropskih prvenstev Katja Fain iz mariborskega Branika ter Neža Klančar iz Olimpije, oktobra dvakrat bronasta tudi na mladinskih olimpijskih igrah.