Štarkel po dobri borbi po prvem nastopu s tatamija

Uvodni dan judoističnega grand slama v Taškentu je slovenske barve branil le David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov in borišče zapustil že po prvi borbi. Po podaljšku ga je zaradi tretje kazni premagal Nemec Moritz Plafky.

Na tekmovanju nastopa sedmerica slovenskih reprezentantov.

V soboto bodo na vrsti Andreja Leški v kategoriji do 63 kg, srebrna na zadnjem tovrstnem tekmovanju v Tel Avivu in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg ter Martin Hojak v kategoriji do 73 kg.

V nedeljo bodo v odprti kategoriji nastopili še Patricija Brolih, Enej Marinič in Vito Dragić.