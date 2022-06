Američani rekordno, 15-letna Kanadčanka do drugega zlata, Švedinja vse bližje Phelpsu

Justin Ress je bil najprej diskvalificiran, nato pa so diskvalifikacijo preklicali in je prejel zlato.

Sprva je bila končna bera Američanov po diskvalifikaciji sicer najhitrejšega na 50 m hrbtno Justina Ressa za kolajno manjša. Ress je namreč na 50 m hrbtno prvi ustavil uro in bil dve stotinki hitrejši od rojaka Hunterja Armstronga, kasneje pa so ga sodniki diskvalificirali zaradi nepravilnega prihoda v cilj. Nato so diskvalifikacijo po ogledu posnetkov preklicali in Američani so vendarle slavili dvojno zmago na 50 m hrbtno.

"Po eni strani sem hvaležen, da sem tukaj, da lahko te trenutke delim z Justinom, ampak po drugi strani težko najdem besede zaradi takšnega razpleta. Srečen sem, da sva skupaj dosegla, kar sva, seveda pa bi rad stal skupaj z njim na odru za zmagovalce, zmago si je namreč zaslužil. So pa vsaj ZDA ostale na vrhu," je sicer takoj po koncu preizkušnje dejal Armstrong, ki je nato dobro uro kasneje predal zlato kolajno svojemu dobremu prijatelju.

So pa ZDA z Ressovo in Armstrongovo kolajno že v prvi današnji disciplini prišle do 38. in 39. kolajne v bazenu na letošnjem SP, s čimer so oplemenitile najboljši zbir iz leta 2017 prav iz Budimpešte (38). Ameriški plavalci in plavalke se pri tej številki niso ustavili in danes osvojili še dodatnih šest ter skupaj iz bazena odnesli 45 medalj.

Gregorio Paltrinieri je svetovni prvak v kraljevski disciplini na 1500 m prosto. Foto: Reuters

Paltrinieri z rekordom prvenstev

Junak zadnjega dne je postal Gregorio Paltrinieri, ki je v kraljevski disciplini na 1500 m prosto s prve proge slavil v času rekorda prvenstev 14:32,80. Do svetovnega sta mu zmanjkali slabi dve sekundi, četudi je 1400 m plaval precej hitreje od Kitajca Suna Yanga, ki je pred 10 leti postavil najboljšo znamko 14:31,02.

"Pojma nimam, kaj se je sploh dogajalo. Načrt je bil zmagati. Videl sem, kako so me spodbujali rojaki na tribuni. Dal sem vse od sebe, več ni bilo mogoče. Uresničile so se mi sanje," je dejal 27-letnik iz Carpija.

Sjöströmova do 19. kolajne

Do 19. kolajne v posamičnih disciplinah pa je prišla Švedinja Sarah Sjöström. Za deseto zlato, v karieri ima tudi šest srebrnih in tri bronaste kolajne, je bila najhitrejša na 50 m prosto. Uro je ustavila pri 23,98 in se na večni lestvici po številu kolajn znova nekoliko odlepila sicer letos štirikratni dobitnici zlate kolajne, Američanki Katie Ledecky (16). V absolutnem merilu 28-letna Švedinja zaostaja le še za Michaelom Phelpsom (20).

Sarah Sjöström do 19. kolajne. Foto: Reuters

15-letnica do drugega zlata

Petnajstletna Kanadčanka Summer McIntosh je slavila na 400 m mešano in osvojila svoje drugo zlato na tem SP. Na prvenstvu se je okitila še s srebrom in bronom ter upravičila naziv čudežne deklice kanadskega plavanja.

V obeh mešanih štafetah 4 x 100 m sta se do zlata dokopali italijanska in ameriška reprezentanca. Italija je prvič v zgodovini slavila v tej disciplini, za nameček tudi z evropskim rekordom 3:27,51, s čimer je za 28 stotink sekunde ugnala ZDA. Američanke pa so bile v ženski konkurenci boljše od Avstralk in Kanadčank za skupno 17. zlato kolajno ZDA v plavalnem delu sporeda SP. Ob tem imajo še 11 srebrnih in 16 bronastih.

15-letna Summer McIntosh se veseli drugega zlata. Foto: Reuters

Na edini preostali končni odločitvi je Litovka Ruta Meilutite slavila z desetinko naskoka pred Italijanko Benedetto Pilato, dve desetinki sekunde je za bron zaostala Južnoafričanka Lara van Niekerk.

Fainova poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev

Slovencev danes ni bilo v bazenu. Najboljšo uvrstitev je v tem tednu dosegla Katja Fain, ki je bila 13. na 200 m prosto. V polfinale so se uvrstili še Janja Šegel, ki je bila 14. tako na 100 kot na 200 m prosto, Peter John Stevens je bil 15. na 50 m prsno ter Fainova, ki je bila 15. na 400 m prosto.

Za las je polfinale na 50 m delfin zgrešila Neža Klančar s 17. mestom, na 50 m prosto je bila 19., medtem ko je bila Tara Vovk 23. na 50 m prsno. Cilj slovenskih plavalcev v tej sezoni je sicer evropsko prvenstvo, ki bo v Rimu med 11. in 21. avgustom.

Naslednje SP bo v japonski Fukuoki avgusta prihodnje leto.