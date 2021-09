Šport, v katerem so Slovenci na velikih tekmovanjih osvojili že 222 medalj

Po dvajsetmesečnem premoru se bo svetovna balinarska smetana ponovno zbrala na velikem tekmovanju. V francoskem Martiguesu bodo od torka do sobote moči merili predstavniki 15 držav iz Evrope, Azije in Afrike, medtem ko so se reprezentance iz Južne in Severne Amerike, Avstralije, Japonske ter Kitajske zaradi epidemioloških razmer odpovedale nastopu v Franciji.

Člane vodi Berčič, mladi zasedbi pa Kosar

Slovenija želi zadržati primat med svetovnimi velesilami balinanja. Foto: Balinarska zveza Slovenije Slovenska reprezentanca je na jug Francije pripotovala v ponedeljek in takoj po prihodu opravila krajši trening, prvi nastopi pa bodo na sporedu že v torek zjutraj. Že prvi dan tekmovanja bo v desetih disciplinah nastopilo vseh devet reprezentantov, za vse pa bi morali uvodni kvalifikacijski boji služiti zgolj kot prilagoditev na razmere, poroča Balinarska zveza Slovenije (BZS).

V članski konkurenci bo Aleš Borčnik nastopil v hitrostnem zbijanju, Nino Volčino in Anžeta Petriča pa čaka boj za vrhunsko uvrstitev v mešani štafeti. Pri mlajših članih bo Žan Sodec tekmoval v natančnem zbijanju ter skupaj z Erikom Čehom v igri dvojic, medtem ko bo Gašper Povh branil slovenske barve v hitrostnem zbijanju in igri posamezno. V mladinski konkurenci bo Jaka Štremfel nastopil v natančnem zbijanju, igri posamezno ter v igri dvojic z Janom Guštinom, ki bo v štafetnem zbijanju združil moči z Luko Blaževičem.

Člansko izbrano vrsto bo vodil Bojan Berčič, mladi zasedbi pa Anton Kosar s pomočnikom Igorjem Isteničem. Predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko verjame, da bo zbirka 222 osvojenih medalj na največjih tekmovanjih po prihodu iz Francije še bogatejša: "V vseh disciplinah smo konkurenčni za zmagovalni oder in verjamem v uspešno bero. Sodeč po videnem na treningih je pripravljenost na visokem nivoju."