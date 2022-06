Jorgić in soigralca Sloveniji priborili prvo kolajno

Namiznoteniški igralci so na sredozemskih igrah, ki potekajo v alžirskem Oranu, v polfinalu ekipnega dela premagali Španijo s 3:0 in Sloveniji priborili prvo kolajno na teh igrah. Slovenija bo v finalu ob 19. uri po srednjeevropskem času igrala z zmagovalcem drugega polfinala med Portugalsko in Grčijo.

Pred tem so Darko Jorgić, Deni Kožul in rezerva Peter Hribar, branilci naslova, v četrtfinalu ugnali gostiteljico prvenstva s 3:1. Slovenski namiznoteniški igralci, ki so z dvema zmagama v nedeljo začeli svoje nastope, so s 3:0 najprej premagali Ciper. V skupini 1 so nato s 3:1 premagali še Grčijo ter si zagotovili četrtfinale.

Smiljanova izgubila borbo za bron

Slovenska karateistka Kiti Smiljan je v kategoriji do 68 kg na sredozemskih igrah, ki potekajo v Oranu v Alžiriji, izgubila dvoboj za bronasto kolajno. Slovensko borko je premagala evropska prvakinja, predstavnica Turčije, Eda Eltemur z 8:3. Slovenski namiznoteniški igralci so se uvrstili v polfinale.

Kiti Smiljan, bila je že tretja na evropskem prvenstvu, je bila na poti, da bi na teh SI Sloveniji priborila prvo medaljo. A ji je na zadnji stopnički spodrsnilo proti turški tekmici, ki jo je pred slabim mesecem dni na EP ugnala le z 2:1.

"Cilj je bil, da izkoristim vsako njeno napako in krajšanje razdalje. Ni bilo prave priložnostiza odločilni napad. Ko sem se znašla v zaostanku pa sem šla bolj agresivno in so se zato pojavile napake, ki jih je Turkinja izkoristila. V karateju so sredozemske države najmočnejše, tu so tudi v najmočnejših postavah," je dejala Žalčanka.

Slovenski vaterpolisti so v predtekmovalni skupini B z 11:7 (3:1, 1:2, 4:1, 4:3) premagali Francijo in dosegli drugo zmago. Na lestvici s šestimi točkami vodi Srbija, ki je Slovenijo edina doslej premagala, Slovenija ima tako kot Črna gora štiri točke, na zadnjih dveh mestih pa sta Francija (2) in Portugalska (0).