Slovo Lin Dana pomeni konec ere kitajskih športnih superzvezdnikov

Šestintridesetletni Lin Dan je v soboto napovedal slovo od badmintona, športa, v katerem je poleg dveh olimpijskih osvojil tudi pet naslovov svetovnega prvaka.

Tudi zvezdnik košarkarske lige NBA Yao Ming, olimpijski prvak v teku čez ovire Liu Xiang in dvakratna zmagovalka teniških grand slamov Li Na so vsi kariere končali v zadnjem desetletju.

"Ob tem, ko je tudi 'Super Dan' napovedal slovo, lahko ljudje le globoko zavzdihnejo. Era mednarodnih superzvezdnikov, ki je nekoč krasila kitajski šport, je končana," so zapisali pri kitajski agenciji Xinhua, ki jo citira agencija AFP.

"Kdaj se bo pojavil naslednji Lin Dan? kdaj bomo dočakali naslednjega Yao Minga, Liu Xianga ali Li Na? Kje je naslednji kitajski športni zvezdnik, ki bo zaznamoval svetovni šport in nam prinesel nove lepe spomine?" se sprašujejo pri Xinhuaju in dodajajo, da omenjeni kvartet ni bil prepoznaven le na Kitajskem, temveč je imel "izjemen vpliv tudi v mednarodni areni in je za svet predstavljal okno, da so ljudje lažje razumeli Kitajsko".

Med mednarodno prepoznanimi kitajskimi športniki ima potencialno pot do svetovne slave na voljo le kitajska odbojkarica Zhu Ting, ugotavlja Xinhua, medtem ko z dopingom zaznamovani plavalec Sun Yang "na Kitajskem sicer uživa slavo, vendar je na žalost kaznovan zaradi dopinga".

Osemindvajsetletni plavalec se je sicer pritožil na osemletno dopinško kazen, ker ni želel oddati dopinškega vzorca. Trikratni olimpijski prvak v prostem slogu bo moral končati kariero, če bo izgubil pritožbo v Lozani na mednarodnem športnem razsodišču.

Kitajska ima svetovne prvake tudi v drugih športnih, na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 je po številu osvojenih medalj končala na tretjem mestu za ZDA in Veliko Britanijo, a večinoma teh športnikov ne poznajo dobro niti v domovini, kaj šele v svetu, še ugotavlja Xinhua.