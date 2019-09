Slovenskim petankarjem bron na EP v Bolgariji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska članska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v petanki v bolgarski Albeni osvojila bronasto odličje. Tretje mesto so Gregor Sever, Gregor Oprešnik, Žan Rode in Matevž Dovžan pod vodstvom selektorja Klemna Podgorška dosegli v disciplini trojic.

Čeprav je bila po predtekmovanju šele na petnajstem mestu, je slovenska reprezentanca v osmini finala osvojila prvo mesto v skupini ob favoriziranih Nemcih in Belgijcih. V četrtfinalu je Slovencem uspel podvig, saj so nadigrali ugledne Švede s 13:3. Italijani so bili v polfinalu za Slovence premočan nasprotnik (0:13).

Na prvenstvu stare celine z udeležbo 36 reprezentanc je bilo z bronom slovensko zastopstvo zelo zadovoljno, saj je to sploh prva slovenska kolajna v članski konkurenci na velikih tekmovanjih.