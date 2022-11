Na svetovno prvenstvo z željami predvsem po osebnih rekordih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neža Klančar, Katja Fain in Peter John Stevens - trojica, ki bo branila slovenske barve. Ob njih bo na svetovnem prvenstvu nastopila še Tara Vovk. Foto: Nebojša Tejić/STA

Avstralski Melbourne bo med 13. in 16. decembrom gostil letošnje svetovno prvenstvo v v plavanju v 25-metrskih bazenih. Slovenske barve bodo branili Katja Fain (Branik), Tara Vovk (Ljubljana), Neža Klančar (Olimpija) in Peter John Stevens (Triglav). Prvo ime reprezentance je Katja Fain.

"Želel sem si, da nas bi bilo več. V glavi sem imel številko osem," je na predstavitvi ekipe povedal selektor Gorazd Podržavnik. Po poškodbi Janje Šegel pa je doma ostala še Tjaša Pintar, ki je bila predvidena za štafeto, mladi Sašo Boškan se bo pripravil za evropsko prvenstvo do 23 let prihodnje leto, blizu najboljšim pa je tudi Anže Ferš Eržen, ki se je že začel posvečati naslednji sezoni.

"Naši cilji bodo predvsem osebni rekordi in vem, da so vsi sposobni poseči po njih. Če jim to uspe, bodo visoko, kako visoko pa bo odvisno tudi od konkurence, ki je letos izjemno hitra. Žal mi je za obe štafeti, saj sem prepričan, da bi se dekleta lahko prebila zelo visoko," je še dodal Podržavnik.

Ekipa ima dva izrazita pola. Klančarjeva in Vovkova sta novinki na tovrstnih tekmovanjih in se sproščeno lahko spopadeta s konkurenco za 16. mesto, ki je v Sloveniji nekakšen kriterij uspeha v tem svetovno široko razvitem športu. Fain, lani četrta na SP v Abu Dabiju na 200 m prosto in nekdanji nosilec kolajne Stevens, pa sodita v krog plavalcev, ki merita na finale.

Fain ima prijavljene nastope na 200, 400, 800 in 1500 m prosto. "V prvi vrsti bo zame pomemben čas. Veliko je potem odvisno od konkurence, kdo in po kaj pride. Sama moram zato biti zadovoljna z osebnim rekordom, potem pa bomo videli, kam me to popelje. A vem, da bom z osebnimi rekordi blizu finalu," še pravi plavalka.

Tudi njena trenerka Metka Sparavec Malenko računa, da bosta s plavalko v prihodnjih tednih uspeli primerno dvigniti formo. "Prav povsod Katja lahko plaval osebni rekord. Na 1500 m prosto lahko glede na zdajšnje čase dobi tudi 10 sekund ali več, zato bo najin cilj plavanje pod 16 minutami. Tudi v ostalih disciplinah kaže dobro formo na treningih. Roke in noge so pripravljene, sama pa mora biti na tekmi le še samozavestna in pogumna. Zavedati se mora, da je po vseh uspehih tudi ona del elite."

Stevens upa na finale, čeprav letošnji časi ne obetajo izjemnega dosežka, a plavalec izpostavlja, da se je letos pripravljal le na to tekmo, medtem ko je lani nastopal v svetovnih pokalih. "Moram se samo spočiti in če bo zdravje, bo vsaj na 50-metrski razdalji cilj boj za finale."

Neži Klančar gre druga polovica leta zelo na roko in vse se odvija le še pozitivno. Dosežki so se iz tekme v tekmo stopnjevali, poškodba, ki jo je ovirala dve sezoni je preteklost, dobila je službo v slovenski vojski, poleti pa se je na med dopustom na francoski obali zaljubila še v surfanje.

"Forma je dobra in odločno grem lahko po polfinale," pravi mlada Ljubljančanka, ki ne skriva, da bi se na 100 m mešano rada spustila pod mejo minuto. Načrti so narejeni tudi za obdobje po SP, ko bo s treningi nadaljevala pri prijateljici, trikratni avstralski olimpijski prvakinji Kaylee McKeown.

Še najmanj je novic o Tari Vovk, ki vadi in študira v ZDA. Ta je najprej presenetila že pred poletno sezono in si priborila reprezentančni status, jeseni pa je nadaljevala z dobrim plavanjem in ob osebnih rekordih dosegla tudi nov rekord univerze na 100 jardov prsno, kar je nedvomno potrdilo o primerni pripravi.