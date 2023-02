Slovenski judoisti v Parizu brez vidnejših uvrstitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski judoisti na prvem grand slamu sezone v Parizu niso zabeležili vidnejših uvrstitev. V močni konkurenci je do tretjega kroga prišel le Vito Dragič v kategoriji nad 100 kg. Preizkušnje v letu 2023 so pomembne predvsem zaradi zbiranja točk za svetovno lestvico, ki je kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Parizu prihodnje leto.

Še največ je v tem pogledu pokazal slovenski judoist leta 2022 Vito Dragič. Ta je bil danes v prvem krogu prost, nato pa je v drugem zaradi treh kazni ugnal Senegalca Mbagnicka Ndiayeja, ki na svetovni lestvici zaseda 23. mesto. Dragič je sicer 27. V tretjem krogu je nato 30-letni Dragič po iponu po treh minutah izgubil proti Azerbajdžancu Džamalu Gamzathanovu (46. na lestvici IFJ).

V najtežji kategoriji nad 100 kg je nastopil tudi 32. na svetovni lestvici Enej Marinič. Tudi 24-letnik je bil v prvem krogu prost, v drugem pa je moral priznati premoč Nemcu Jonasu Schreiberju (84. IJF), ki je slavil po zaslugi vazarija.

Od Slovencev sta v Parizu v soboto nastopila tudi David Štarkel (do 60 kg) in Nace Herkovič (do 73 kg). Šestindvajsetletni Štarkel (78. IJF) je po treh minutah izgubil proti domačinu Theu Raoulu Hebrardu (177. IJF), ki je za zmago dosegel dva vazarija.

David Štarkel je ostal praznih rok proti francoskemu predstavniku. Foto: Sportida

V prvem krogu se je prvi dan uvodnega grand slama sezone poslovil tudi 20-letni Herkovič. Korošec, ki je šele dobro zakorakal v člansko konkurenco, je izgubil proti Korejcu Heoncheolu Kangu (59. IJF), ki je v štirih minutah dosegel vazari po 25 sekundah borbe. Skupaj se je v Parizu predstavilo kar 520 judoistov in judoistk iz 82 držav.

V letu 2023 bo na sporedu še osem grand slamov, naslednji bo na vrsti med 16. in 18. februarjem v Tel Avivu. Svetovno prvenstvo bo sicer maja v Dohi, evropsko pa novembra v Montpellieru.