Obeležili 60 let, a na blatni zelenici izgubili z Malto

Slovenska reprezentanca v ragbiju je izgubila tudi drugo tekmo mednarodnega evropskega pokala, ko so v južni diviziji konference 1 gostili Malto. V dežju in blatu so bili Maltežani boljši s 46:10. Slovenci so se borili do zadnje minute, a enostavno so zadnja tri covid leta naredila tolikšno kadrovsko in finančno luknjo v slovenskem ragbiju, da Malti niso bili kos.

Slovenski ragbi je sicer na tej tekmi obeležil 60-letnico igranja te igre pri nas.