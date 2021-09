Slovenska namiznoteniška ekipa parkinsonovih bolnikov do štirih medalj na SP

Naslov svetovnega prvaka in s tem najžlahtnejše odličje je med posamezniki v razredu 2 osvojil Borut Volk, v istem razredu je bila srebrna Biserka Muršec. V razredu 1 je bronasto odličje osvojil Vinko Kurent, sicer tudi idejni vodja reprezentance bolnikov s parkinsonovo boleznijo, Danica Kocbek in Borut Volk pa sta se bronaste medalje veselila še med mešanimi dvojicami.

Kot so sporočili iz ekipe, so o tekmovanju in udeležbi na SP poročali tudi predsedniku Borutu Pahorju, ki je bil častni pokrovitelj državnega prvenstva. Ta je vsem udeležencem zaželel vse dobro, dobitnikom medalj pa iskreno čestital. Na slovesnem odprtju je tekmovalce ob prihodu v dvorano s slovensko zastavo pričakal veleposlanik Franc But.

V konkurenci okoli 200 igralcev iz približno 15 držav sta Slovenijo ob Kurentu, Volku, Muršecovi in Kocbekovi zastopala še Mirko Kozar in Jože Šprohar.

Skupina v Sloveniji šteje že 26 članov

Znanstvene raziskave ugotavljajo primernost namiznega tenisa kot terapevtske vadbe za osebe s to boleznijo. V ZDA, na Japonskem in Kitajskem, pa tudi v nekaterih evropskih državah, kot so Nemčija, Danska in Švedska, bolniki že nekaj let igrajo namizni tenis kot terapevtsko vadbo za zmanjšanje tremorja ter izboljšanje hoje in motoričnih funkcij.

Izsledki znanstvenikov so spodbudili Mednarodno namiznoteniško zvezo (ITTF), da se je s programom "TT4Health" pridružila ameriški organizaciji PingPongParkinson in leta 2019 v New Yorku pripravila prvo SP v namiznem tenisu za bolnike s parkinsonovo boleznijo, ki se ga je udeležilo 140 igralcev iz desetih držav.

Slovenci se tekmovanja sicer niso udeležili, je pa to Kurenta prepričalo, da se je lotil organizacije skupinske vadbe. Novost se je hitro prijela, skupina pa zdaj šteje 26 članov, ki vadijo dvakrat tedensko po dve uri.

Največja želja namiznoteniških igralcev s parkinsonovo boleznijo po svetu je, da bi že leta 2024 lahko nastopili tudi na paraolimpijskih igrah v Parizu, saj trenutno ne sodijo v nobeno od desetih skupin.