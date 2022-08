V štirih dneh jadranja v idealnih pogojih je organizatorju, Jadralnemu klubu Pirat Portorož ob podpori Marine Portorož, uspelo izpeljati celoten program odprtega evropskega prvenstva za razred seascape 18. Jadralo je 26 posadk iz petih držav, najuspešnejša pa je bila prav domača posadka Jeranko - Hmeljak z jadrnico Forca.

Foto: Ana Šutej, Seascape

Na drugo mesto sta se uvrstila Dejan Presen in Denes Szilagyi (JK MIPC), tretje mesto sta zasedla Tit Plevnik in Andraž Mihelin (JK ŽivaAna). Četrta je bila posadka v sestavi Blaž Kmetec, Jure Jerkovič in Robert Zajc (ŠD Gibanca), ki sta ji na petem in šestem mestu sledili dve družinski posadki, in sicer Mitja, Urška in Sara Margon (JK Pirat Portorož) ter Jan, Zala in Aleks Kobler (JK AdaLittle).

Prva dva dneva je pisani floti jadra na morju polnila burja z jakostjo do 15 vozlov, ki je zaradi obratov in nestanovitnosti od jadralk in jadralcev zahtevala nekoliko več taktičnega znanja. Tretji in četrti dan je pihal nekoliko šibkejši maestral. Organizatorji so izpeljali vseh 12 predvidenih plovov.