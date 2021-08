Slovenki četrti na svetu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jana Dremelj in Ruby Čop sta na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojili 4. mesto.

Bolgarski Plovdiv je konec tedna gostil mladinsko svetovno prvenstvo v veslanju. Nekoč paradna panoga slovenskega športa zadnja leta preživlja težke trenutke. Boljše čase pa napovedujeta mladinki Ruby Čop in Jana Dremelj, ki sta na mladinskem svetovnem prvenstvu zasedli četrto mesto in Sloveniji na tovrstnem tekmovanju priveslali prvi finale po letu 2015.

V tekmi preobratov sta Slovenki Ruby Čop in Jana Dremelj začeli zadržano, potem pa se z odlično drugo polovico proge približali najboljšim in se uvrstili tik za medalje. Vodilna v prvem delu proge Irska je bila tretja, dominantna posadka drugega dela Francija je bila druga, potem ko jo je z močnim zaključkom na ciljni črti iz ozadja premagala Nizozemska in osvojila naslov svetovnih prvakinj. Med ženskimi dvojnimi dvojci je nastopilo največ, 23 posadk.

Čopova, hči nekdanjega olimpijskega prvaka Iztoka Čopa, se prihodnjo sezono seli med mlajše članice. Lani je mladinsko prvenstvo, ki bi ga moral gostiti Bled, zaradi pandemije covida-19 odpadlo.

Moški dvojni dvojec z Gabrijelom Potočnikom in Matejem Markužo je bil 3. v finalu B.

Moški dvojni dvojec z Gabrijelom Potočnikom in Matejem Markužo je tekmovanje sklenil s tretjim mestom v finalu B. Obe posadki bosta novi priložnost iskali na mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo oktobra v Münchnu.