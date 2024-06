Slovenci v Veronikinem pokalu slavili s sestavljenim lokom

Brenk, Jevšnik in Modic so si odločilno prednost pred tekmeci nabrali v prvem krogu, ko so povedli za sedem točk, nato pa to prednost brez težav zdržali do konca. V sobotnem polfinalu so bili z 229:223 boljši od Luksemburga. Ta je v boju za tretje mesto ugnal Romunijo z 233:224. To so bile edine štiri zasedbe na startnem seznamu.

Na oder za zmagovalce se je na domačem tekmovanju povzpel tudi Habjan Malavašič. Ta je v polfinalu sicer izgubil proti Francozu Romainu Fichetu s 4:6, nato pa v boju za bron premagal Bolgara Ivana Bančeva s 7:1. Zlato je v tej disciplini pripadlo Ukrajincu Artemu Ovčinikovu, ki je bil s 6:2 boljši od Ficheta.

Žiga Ravnikar, ki bo Slovenijo zastopal na olimpijskih igrah v Parizu, je z ukrivljenim lokom izpadel v četrtfinalu, zanj je bil usoden Fichet (2:6). Miha Rožič je izpadel v osmini finala.

Pri ženskah je z ukrivljenim lokom slavila Italijanka Chiara Rebagliati. Od Slovenk so najdlje prišle Ana Umer, Urška Čavič in Žana Pintarič, ki so izpadle v šestnajstini finala.

Foto: Miro Hrlaković

S sestavljenim lokom je bil najboljši Izraelec Shamai Yamrom, ki je v finalu ugnal Slovaka Matusa Durnyja s 148:142. Od Slovencev se je najbolj izkazal Staš Modic, ki je proti kasnejšemu zmagovalcu tesno izgubil v četrtfinalu (144:146). V osmini finala je bil prekratek Aljaž Matija Brenk.

Pri ženskah je bila najboljša s sestavljenim lokom Hrvatica Amanda Mlinarič, ki je v finalu tesno premagala Italijanko Eliso Bazzichetto (141:140). Slovenk v tej disciplini ni bilo na startu.

V boju za bron so Slovenci z ukrivljenim lokom v postavi Ravnikar, Habjan Malavašič in Rožič izgubili proti Italiji z 2:6. Zlato je pripadlo Veliki Britaniji, ki je po dodatnem krogu s 5:4 premagala Ukrajino. Ta je bila v polfinalu prav tako po dodatnem krogu usodna za slovensko trojico (4:5).

Pri ženskah so z ukrivljenim lokom prvo mesto osvojile Ukrajinke. V finalu so premagale Španijo s 5:1. Tretje so bile Italijanke. Slovenke v postavi Urška Čavič, Žana Pintarič in Tinkara Kardinar so izpadle v četrtfinalu proti Italijankam (0:6).

Foto: Miro Hrlaković

Danes so bili na sporedu še boji za kolajne v mešanih ekipah s sestavljenim in ukrivljenim lokom. Z ukrivljenim je bila najboljša Velika Britanija, ki je v finalu premagala Češko s 5:1, s sestavljenim lokom pa je Luksemburg ugnal Slovaško. Ti dve reprezentanci sta bili tudi edini nastopajoči.

Slovenija, ki sta jo zastopala Urška Čavič in Žiga Ravnikar, je po dodatni rundi izpadla v četrtfinalu proti češki dvojici (4:5).

Veronikinega pokala se je udeležilo okoli 350 lokostrelcev iz več kot 30 držav. Gre za največje mednarodno lokostrelsko tekmovanje v Sloveniji in okoliškem evropskem prostoru, ki šteje za uvrstitev na svetovno lokostrelsko lestvico. Že drugo leto zaporedoma so finalni dvoboji potekali v Arboretumu Volčji Potok.

