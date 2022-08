Se spomnite objema z olimpijskih iger?

Francoska šampionka Clarisse Agbegnenou je tako izpolnila obljubo z olimpijskih iger v Tokiu, kjer je napovedala, da bo Trstenjakovo obiskala v Sloveniji, so sporočili z Judo zveze Slovenije.

V Tokiu sta skupaj stali na zmagovalnem odru. Clarisse Agbegnenou na najvišji stopnički, Trstenjakova na stopnički za drugo mesto. Foto: Guliverimage

29-letno Francozinjo je zanimala Slovenija, njene zanimivosti in svet, v katerem je odraščala Trstenjakova. Med drugim sta obiskali Celje, Bled, Podčetrtek in Roglo, skupaj pa sta se udeležili tudi treninga pri Marjanu Fabjanu na Lopati pri Celju.

To je bil za Francozinjo prvi trening po lanskih olimpijskih igrah, saj je junija postala mama.

Na skupnem treningu v borilnici Marjana Fabjana na Lopati pri Celju Foto: Judo zveza Slovenije

"Clarissa in njen partner Thomas sta bila zelo navdušena nad Slovenijo in sta že povedala, da se bosta še vrnila. Časa za ogled vseh lepot naše države je namreč bilo premalo, sploh v družbi dojenčka. Sem pa vesela, da je izpolnila obljubo, in še posebej ponosna, da je za svoj prvi družinski dopust izbrala ravno Slovenijo in obiskala mene," je bila nad obiskom navdušena Trstenjakova, olimpijska prvakinja iz Ria leta 2016 in podprvakinja iz Tokia, ki je v sredo praznovala 32. rojstni dan.

Olimpijski junakinji s kovačem slovenskih olimpijskih judoističnih medalj Foto: Judo zveza Slovenije

Trstenjakova, ki si je po olimpijskih igrah vzela čas za počitek, se je v začetku avgusta v Izoli udeležila poletne šole juda, svojih načrtov glede športne kariere pa še ni razkrila. "Za zdaj o tem težko govorim. Tekmovala bom, ko se bom počutila dovolj pripravljeno. Za zdaj se še ne, ampak kot vidite, tukaj treniram in se pripravljam," je v Izoli povedala za STA.