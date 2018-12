Šahovski superzvezdnik tudi svetovni prvak v hitropoteznem šahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Magnus Carlsen je leto 2018 sklenil tudi z naslovom svetovnega prvaka v hitropoteznem šahu. Na turnirju v Sant Peterburgu je 28-letni Norvežan v 21 dvobojih zbral 17 točk, turnir končal brez poraza ter si po letih 2009, 2014 in 2017 priigral že četrti tovrstni naslov.

Gre za eno najostrejših oblik hitropoteznega šaha, kjer imajo igralci za igro na voljo tri minute, po vsaki potezi pa dobijo dodatni dve sekundi.

Dan pred tem je bil Carlsen v klasičnem hitropoteznem šahu, kjer imajo igralci na voljo po 15 minut in dobijo dodatnih deset sekund za vsako potezo, peti. Zmagal je 22-letni Rus Danil Dubov z 11 točkami, za njim se je zvrstila četverica igralcev, ki so zbrali pol točke manj. Carlsen je bil svetovni prvak v klasičnem hitropoteznem šahu v letih 2014 in 2015.