Pritiski, naj Fina izključi ruske športnike, se stopnjujejo

Med večjimi reprezentancami so bili prvi Nemci, ki so napovedali, da se poleti ne bodo udeležili svetovnega prvenstva v Budimpešti (od 18. junija do 3. julija), če bo Fina ruskim in beloruskim športnikom dovolila nastopati pod okriljem nevtralne zastave. "To v tem trenutku nikakor ne bi bil pravi znak," je potrdil predsednik nemške zveze Marco Troll.

Nemci pravijo, da bodo situacijo preverili tudi pri drugih evropskih zvezah in nato o vsem skupaj obvestili tudi Evropsko plavalno zvezo (Len), ta je Ruse in Beloruse izključila, ter se preko nje obrnili na Fino. "Upam, da je Evropa dovolj močna, da lahko spremenimo odločitev Fina."

Nemcem so se pri napovedi bojkota doslej javno pridružili Švicarji. Ti so opozorili, da je izključitev ruskih in beloruskih športnikov predlagal tudi Mednarodni olimpijski komite.

Na srž problema je opozoril 29-letni ukrajinski plavalec Andrij Govorov. "Fina ne stori ničesar, ker je v njej velik ruski vpliv," je dejal Ukrajinec in izpostavil predsednika ruske zveze Vladimirja Slanikova. "Ne vem, koliko plačajo, a zdaj izrečene sankcije to v resnici niso."

Rusi v plavanju zaradi dopinškega škandala v Sočiju 2014 tako ali tako tekmujejo le brez državnih simbolov in zadnja kazen tega statusa ne spreminja. "Pripravljam poziv vsem večjim zvezam. Le če bomo držali skupaj, lahko kaj premaknemo," je še dejal ukrajinski svetovni rekorder na 50 m delfin.

V resnici je Fina Rusiji odvzela le izvedbo mladinskega svetovnega prvenstva v Kazanu, kjer bi bila udeležba glede na vse okoliščine tako ali tako vprašljiva, odvzela pa je tudi visoko priznanje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.