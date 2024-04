Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Osvoji potovanje na Olimpijske igre v Parizu

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo pod naslovom Osvoji potovanje na Olimpijske igre v Parizu organizirata Kajakaška zveza Slovenije in TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih nagrajenec posreduje v nagradni igri, prejmeta organizator nagradne igre in soorganizator Kajakaška zveza Slovenije trgovina in jih hranita v skladu z točko 10.

Sodelovanje v nagradni igri in pridobitev nagrad sta pogojena z nakupom vstopnice ECA evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, ki bo potekal med 15. in 19. majem v Tacu. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.siol.net ter v pisni obliki pri soorganizatorju Kajakaški zvezi Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KZS) ter TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju TSmedia).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo določene pogoje, opredeljene v teh pravilih. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti osvojiti nagrado.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu ter izvajanje trženjskega komuniciranja.

3. Pomen nekaterih pojmov

V teh pravilih spodaj navedeni pojmi pomenijo:

Soorganizator nagradne igre je: Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Organizator je TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,

je na dan začetka nagradne igre (30. 4. 2024) stara najmanj 18 let,

kupi vstopnico za Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu na prodajnih mestih Eventima ali na spletni strani Eventim.si,

ni zaposlena pri organizatorju in soorganizatorjih ali osebah, ki so povezane z izvedbo nagradne igre,

izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov)

soglaša s temi pravili.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je bil izžreban.

Nagrajenec je izžrebanec, ki sprejme nagrado.

Spletno mesto je www.siol.net.

4. Potek nagradne igre

Trajanje

Nagradna igra se izvaja v Republiki Sloveniji in traja od 30. 4. 2024 do vključno 20. 5. 2024 do 23.59 na spletni strani https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre)

Sodelovanje v nagradni igri

Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje tolikokrat kolikor ima vstopnic za dogodek Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu (15.5.- 19.5.2024) .

Omejitev odgovornosti organizatorjev

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih nagradne igre. Soorganizatorja in organizator ne prevzemajo nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti izhajajoče iz nagrad ali odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad. Soorganizator in organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake za nezanesljivost ali nedelovanje spletne strani kot tudi za napake na strani spletne pošte.

5. Opis nagradne igre

Za nagrade se udeleženci potegujejo tako, da kupijo vstopnico za Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu na prodajnih mestih Eventima ali na spletni strani Eventim.si, izpolnijo obrazec na spletni strani (https://siol.net/), ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki so opredeljeni v točki 3.

6. Žrebanje in potek podelitve nagrade

Po koncu nagradne igre bo med vsemi izpolnjenimi obrazci v času trajanja nagradne igre izžreban en (1) nagrajenec. Žrebanje glavne nagrade bo izvedeno 21. 5. 2024 ob 10. uri. Če med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja TSmedia, Cigaletova 15, Ljubljana in ga nadzoruje tričlanska komisija. Člane komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti člana komisije se imenuje nadomestni član.

Za prevzem nagrade mora udeleženec izpolniti pogoje iz točke 8.

Žrebanja se opravijo elektronsko, z naključno računalniško izbiro.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu in kraju žrebanja,

– prisotnih osebah,

– izžrebancu in rezervnih izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ter nagradi.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ter je zavezujoč za organizatorja in vse udeležence nagradne igre.

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni na spletnem mestu www.siol.net, po prejemu podatkov in izjave s strani nagrajenega udeleženca.

Nagrajenci organizatorju dovoli objavo osebnih podatkov na spletnih mestih www.siol.net ter na Facebook profilih soorganizatorjev. Uporabniki se lahko prav tako strinjajo, da organizator TSmedia in soorganizator KSZ uporabita njihove fotografije ob prejemu in koriščenju nagrad ter jih uporabita v marketinške namene, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

7. Nagrade

1 x komplet vstopnic za dve osebi, za tri tekmovalne dni na Olimpijskih igrah v Parizu ter tri nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi od 30. junija do 2. avgusta 2024, v višini 1.400 EUR. Vstopnice bodo za tekme v slalomu na divjih vodah za disciplini kanu za ženske in kajak za moške.

8. Prevzem nagrad

Rezultati žrebanja oziroma dodelitve nagrade so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Izžrebanec bo o tem, da je bil izžreban, obveščen preko elektronske pošte v rokih sedmih dni po žrebanju. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v 3 (treh) dneh po prejemu obvestila pošlje po pošti ali e-pošti izjavo s podatkom o naslovu, o davčni številki in davčni izpostavi skupaj s kopijo/skenom potrdila o davčni številki. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.

Prevzem nagrad:

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator izbora si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v izboru sodeloval v nasprotju s pravili izbora.

9. Davki od nagrad

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v nagradni igri, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju/soorganizatorju predložiti:

osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

davčno številko

ter navesti davčni urad.

Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator (KZS) nagradne igre.

V kolikor se dobitnik nagrade v zgoraj navedenem roku ne odzove na poslano obvestilo, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

10. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hranita organizatorja, in sicer:

se dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila igre hranijo v prostorih organizatorja in soorganizatorja KZS še 3 (tri) leta;

se dokumentacija v zvezi z nagrajenci (davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator in soorganizator KZS komisijsko uničita dokumentacijo v skladu s svojimi internimi akti.

11. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator in soorganizatorja obdelujeta osebne podatke za namene podelitve nagrade, za obračun davčnih obveznosti in za obveščanje Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja www.siol.net ter na Facebook profilih soorganizatorjev, v primeru, da je izžreban.

Organizator in soorganizator nagradne igre se zavezujeta, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredovali neupravičeni tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavci osebnih podatkov sta Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana in TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavci).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev, kot opredeljeno v 11 točki teh pravil.

Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke so upravljalci dolžni hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bodo upravljalci te podatke prenehali obdelovati.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;

ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe prevzema nagrade;

davčno številko, ime, priimek, naslov za namen plačila akontacije dohodnine;

Upravljavec Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe prevzema nagrade;

davčno številko, ime, priimek, naslov za namen plačila akontacije dohodnine;

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta v skladu z 10 točko teh pravil.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da enemu od upravljavcev: TSmedia, d.o.o. in/ali Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

družbi TSmedia na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

družbi TSmedia na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

KZS na poštni naslov: Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali KZS. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si ali na naslov Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. in KZS pri zagotavljanju storitev zahtevajo le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavci ne morejo pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia ne bo uporabljal avtomatiziranega odločanja in profiliranja pri delovanju spletne strani, če za to ne bo pridobil soglasja sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizator in soorganizatorja nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator in soorganizatorja zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili udeleženca. Komisija nagradne igre ima pravico diskvalificirati kateregakoli sodelujočega udeleženca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

13. Končne določbe

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizatorja ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizator in soorganizatorja prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizatorja sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator in soorganizatorja si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizator in soorganizatorja sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 30. 4. 2024. Pravila so na vpogled na spletni strani www.siol.net in na sedežu obeh organizatorjev do 31. 5. 2024.

Za tolmačenje posameznih določb teh pravil nagradne igre je pristojna komisija iz točke 6 teh pravil.

Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih utemeljenih razlogov. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani in www.siol.net.

Kajakaška zveza Slovenije in TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, dne 30. 4. 2024