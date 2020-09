Potrjeno EP za mlajše kategorije v Solkanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska kajakaška zveza je na podlagi trenutnega stanja in dostopnih informacij potrdila organizacijo letošnjega evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu, so danes sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.