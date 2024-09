Američanke premagale Evropejke v golfu

Američanke, za katere sta nastopili tudi prva igralka sveta Nelly Korda in drugouvrščena Lilia Vu, so še pred koncem dvoboja z Evropo osvojile pokal Solheim v golfu, žensko različico Ryderjevega pokala. Vu je osvojila potrebne pol točke, po kateri ima ekipa ZDA nedosegljivih 14,5 točke.

Turnir je potekal na igrišču golf kluba Robert Trent Jones v Gainesvillu v Georgii, še pred zadnjim dnevom so Američanke vodile z 10:6. Evropejke so pred tem pokal osvojile štirikrat v nizu, kar je rekord, igralke ZDA pa so bile pred tem zmagovalke leta 2017.

Šestindvajsetletna Lilia Vu je zaostajala za dva udarca v dvoboju z novinko iz Švice Albane Valenzuelo, toda z birdijem na sedemnajsti luknji ter nato z novim uspehom na naslednji ji je uspelo izenačiti izid, s katerim je pridobila potrebno polovičko za končno slavje ZDA.

"Izpolnile so se mi sanje in sem zelo vesela, da sem uspešno izpolnila nalogo. Osvojitev pokala mi pomeni, kot bi osvojila svet," je dejala Vu, hčerka izseljencev iz Vietnama.

Američanke so se morale potruditi za končni uspeh kljub temu, da so pred zadnjim dnevom kar zanesljivo vodile in so na začetku finalnega dne še povečale vodstvo. Angležinja Charley Hull je nato ugnala Nelly Kordo, Švedinja Madelene Sagstrom Sarah Schmelzel, Irka Leona Maguire Ally Ewing, Francozinja Celine Boutier Lexi Thompson, Angležinja Georgia Hall pa Alison Lee.

Angležinja Charley Hull je zadnji dan ugnala Nelly Kordo. Foto: Reuters

Izenačeno so igrale Andrea Lee z Nemko Esther Henseleit, Lauren Coughlin s Švedinjo Majo Stark in Vu ter Valenzuela. Ker pa so Megan Khang z Danko Emily Pedersen, Allisen Corpuz s Švedinjo Anno Nordqvist, Rose Zhang s Španko Carloto Cigando in Jennifer Kupcho s Švedinjo Linn Grant dobile obračune, je zmaga ostala na domačih tleh.

"Uspelo nam je, to je tako 'cool'. Bilo pa je stresno gledati dvoboj, ki bi se lahko prevesil tudi na drugo stran. Zato sem zelo ponosna na svoje igralke. Posebej Lilia Vu je bila izjemna, kar pa se tudi pričakuje od ene najboljših igralk sveta," je povedala kapetanka ZDA Stacy Lewis.