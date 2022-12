Nov rekord in nov polfinale za Nežo Klančar: presenetila še samo sebe

Neža Klančar je tudi v svoji četrti disciplini na tem svetovnem prvenstvu navdušila. Na 50 metrov prosto je s časom 24,16 svoj tri leta star državni rekord izboljšala kar za 46 stotink sekunde in se kot deveta prebila v polfinale.

"Nad rezultatom sem navdušena in kar malo presenečena. Vedela sem, da sem v vodi hitra, ampak na 50 se hitro pozna vsaka napaka. Vesela sem za nov državni rekord in novo uvrstitev v polfinale, kjer bom še malo dodala in poskusila biti še hitrejša," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Klančarjeva.

"24,16 je bilo pa kar malo presenečenje. Plavati pol sekunde hitreje na najkrajši razdalji je res lep dosežek. Pokazala je odlično plavanje, a trenerji vedno iščemo še kakšno malenkost za napredek. In tudi tokrat bova v polfinalu poskušala odplavati še bolje," je plavanje varovanke komentiral trener Tomaž Torkar.

Katja Fain s plavanjem na 1.500 metrov ni bila najbolj zadovoljna. Foto: Nebojša Tejić/STA

Katja Fain je na 1500 metrov prosto dosegla izid 16:12,06, ki jo je pred nastopom najhitrejše skupine po prijavljenih časih uvrščal na 3. mesto. Za svojim najboljšim dosežkom je zaostala dobrih deset sekund. "1500 je za mano. Z rezultatom nisem najbolj zadovoljna. Vem, da sem bolje pripravljena in sposobna boljšega rezultata. Je bila pa zame to precej naporna dirka, dala sem vse od sebe, popoldne pa bomo videli, na katero mesto me bo ta rezultat popeljal. Zdaj sledi regeneracija. Čaka me še en štart, na katerega se bom osredotočila in tudi tam dala vse od sebe," je dejala Štajerka.

"Nisem preveč zadovoljna s tem, kako je odplavala to disciplino. Na 1500 imaš lahko več taktik, ne moreš pa mešati ene in druge. Lahko je še veliko bolje. Gremo naprej. Še ena disciplina bo v nedeljo. Na 200 prosto Katja rada plava in poskusili se bova optimalno pripraviti za čim boljši rezultat," pa je dejala trenerka Metka Sparavec Malenko.