Pia Babnik 11. v New Yorku

Pia Babnik je v New Yorku na novem kombiniranem turnirju evropske serije LET z enim udarcem pod parom razdelila enajsto mesto med posameznicami. Zmagala je Američanka Lexi Thompson, nekdanja zmagovalka major turnirjev, ki je dobila ček za 72.987,00 ameriških dolarjev.

Pia Babnik je bila tudi kapetanka s svoje ekipe, ki se je borila za nagradni sklad pol milijona ameriški dolarjev, prav takšen je bil sklad tudi za posamično uvrstitev. V ekipi Babnik so nastopile še Škotinja Laura Beverage, Becky Morgan iz Wallesa in amaterka, mlada Američanka Cailyn Rogers. Zbrale so 269 udarcev za delitev petega mesta, zmagala je ekipa Švedinje Johanne Gustavsson s skupnim rezultatom 264.