Nekdanjega olimpijca in poslanca so pravnomočno obsodili posilstva

Hrvaško visoko kazensko sodišče je potrdilo sodbo županijskega sodišča v Veliki Gorici, ki je nekdanjega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škara lani obsodilo na dve leti in pol zapora, danes poročajo hrvaški mediji. Škara so obsodili zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja zaposlene v Avtoklubu Siget, katerega predsednik je bil.

Županijsko sodišče v Veliki Gorici pri Zagrebu je dobitnika olimpijske kolajne in nekdanjega hrvaškega poslanca Damirja Škara marca lani nepravnomočno obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja. Poleg zaporne kazni mora 65-letni Škaro plačati še 3787 evrov sodnih stroškov.

Zaposleno v Avtoklubu Siget je Škaro posilil v prostorih kluba avgusta 2019. Žrtev ga je ovadila tudi zaradi groženj in poskusa podkupovanja, ker ji je prek tretje osebe ponudil 80.000 evrov, da ne bi spregovorila o posilstvu.

Hraška policija je Škara pridržala septembra 2019, ovadili pa so ga za kaznivi dejanji posilstva in spolnega nadlegovanja.

Dvakrat je sodeloval na olimpijskih igrah

Škaro je med svojo uspešno boksarsko kariero v srednji kategoriji osvojil bronasti kolajni na svetovnem prvenstvu v Renu v ZDA leta 1986 in na olimpijskih igrah v Seulu v Južni Koreji leta 1988. Pred tem je bil dvakratni prvak Balkana ter prejel zlato kolajno na mediteranskih igrah. V njegovem športnem življenjepisu navajajo, da je imel 450 borb in jih izgubil le 12.

Po boksarski karieri je služil kot vojak v domovinski vojni. Bil je med utemeljitelji hrvaškega olimpijskega komiteja in tudi predsednik hrvaške boksarske zveze. Med letoma 1996 in 2000 je bil poslanec HDZ v saboru. Predsednik Avtokluba Siget je bil od leta 2004. Znan je bil tudi kot podjetnik v gostinstvu in gradbeništvu ter eden bolj izpostavljenih članov HDZ v Zagrebu.