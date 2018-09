Nedeljski del slaloma v Tacnu odpovedan zaradi previsokega vodostaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bi morali v Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah svoje polfinalne in finalne vožnje izpeljati še kajakaši in kanuistke. Toda organizatorji so nedeljski del tekmovanj odpovedali zaradi previsokega vodostaja reke Save. Tako bodo obveljali izidi kvalifikacij, kar pomeni, da je med kajakaši zmagal Žan Jakše.