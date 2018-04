Namiznoteniški igralec Kožul v Zagrebu najmanj do osmine finala

Kožula v osmini finala čaka Egipčan Mohamed El Beiali.

Slabše so se odrezali preostali Slovenci. Darko Jorgič, sedmi nosilec, je izpadel v prvem krogu, s 4:3 ga je ugnal Wu Jiaji iz Dominikanske republike, Jan Žibrat in Tom Šfiligoj, Tilen Cvetko in Peter Hribar so izpadli že v kvalifikacijah, prav tako vse predstavnice v ženski konkurenci na čelu z Alex Galič.