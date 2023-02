Jorgić po porazu proti Kitajcu: Moja igra že od novega leta ni prava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriindvajsetletni Hrastničan, ki je bil prvi nosilec turnirja v Amanu, je v prvem krogu s 3:1 premagal Hrvata Tomislava Pucarja. Njegov nasprotnik v drugem krogu je bil dve leti mlajši Xu, ki je na svetovni lestvici resda šele na 122. mestu, vendar se v preteklosti ni veliko udeleževal mednarodnih turnirjev.

Že v prvem nizu se je videlo, da se deveti igralec sveta muči s še enim izmed številnih nadarjenih kitajskih igralcev, v drugem nizu pa je le prikazal nekoliko boljšo igro. Najbolj izenačen in napet je bil tretji niz, vendar je bil v končnici bolj zbran Xu, ki je po izgubljenem četrtem nizu v petem našel dovolj moči, da je na kolena spravil Jorgića.

"Ne najdem prave igre"

"Ne gre za to, da mi Kitajci ne bi ležali, bolj problematična je bila moja igra, ki že od novega leta ni tista prava. Nekako ne najdem tiste prave igre, kakršna je bila ob koncu lanskega leta. Že v nemškem prvenstvu se mučim, tudi na tem turnirju mi igra ni in ni stekla. Pustimo ob strani, da je imel Xu nekajkrat tudi srečo s 'pardoni', ampak to ni bil vzrok mojega poraza," je dejal Jorgić.

"Razočaran sem nad svojo igro in v prihodnjih dneh bom moral najti način, kako dvigniti raven svoje igre, kajti konec meseca me čaka WTT Star Contender v Goi, v marcu pa še turnir Smash v Singapurju, kjer bom moral igrati veliko bolje, kot sem do zdaj, če bom želel biti konkurenčen najboljšim," je še dodal Slovenec.