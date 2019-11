Najmanj trije Slovenci gredo v Toulouse, o četrtem bo odločil Mok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je objavila seznam nastopajočih na sklepnem kvalifikacijskem tekmovanju, na katerem bodo podelili preostale vstopnice za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje poletje v Tokiu. Na tekmo v Toulousu so se neposredno uvrstili trije Slovenci Anže Peharc, Lučka Rakovec in Mia Krampl.

Mednarodna zveza je dvajseterico nastopajočih v vsaki od kategorij, moški oziroma ženski, določila na podlagi razvrstitve v kombinaciji, za katero so upoštevali letošnje dosežke že končane sezone svetovnega pokala v vseh treh disciplinah - balvanih, težavnosti in hitrosti.

Lučka Rakovec in Mia Krampl sta si na podlagi izjemne sezone že nekaj tekem pred koncem sezone zagotovili mesti med udeleženkami tekmovanja v Franciji.

Rakovčeva je celo prva na seznamu, Kramplova sedma. Pri moških je prvo mesto zasedel Čeh Adam Ondra, medtem ko si je Peharc, ki je prav tako letos naredil velik napredek, vozovnico za Toulouse zagotovil z 18. mestom.

Obstajajo realne možnosti za še četrtega slovenskega udeleženca kvalifikacijskega turnirja. Jernej Kruder si je sicer na zadnjih tekmah svetovnega pokala olimpijska vrata zelo priprl, a ne tudi povsem zaprl.

Kruder skupaj z Rusom Aleksejem Rubcovom zaseda "nesrečni" 21. oziroma 22. mesto, tik pod mejo neposredno uvrščenih. Pri ženskah sta v igri za posebni povabili na olimpijski kvalifikacijski turnir Avstrijka Sandra Lettner in Rusinja Julija Kaplina.

IFSC bi razširil seznam udeležencev kvalifikacij v Toulousu. A bo zadnjo besedo o posebnih povabilih za Toulouse imel Mednarodni olimpijski komite, ki bo odločil o tem, ali bo podelil posebna povabila oziroma se bo držal že prej določenih tekmovalnih izhodišč.

Kvalifikacijski turnir se bo začel 28. novembra, sklenil pa 1. decembra.

Janja Garnbret že na olimpijskih igrah

Prvih osem olimpijskih vozovnic v ženski oziroma moški konkurenci so razdelili avgusta po končanem svetovnem prvenstvu na Japonskem. Med prvimi, ki so si zagotovili zgodovinski premierni olimpijski nastop v športnem plezanju v Tokiu, je bila Janja Garnbret z osvojenimi naslovi svetovne prvakinje v balvanih, težavnosti in kombinaciji. Garnbretova je sezono končala kot najboljša tudi na lestvici kombinacije svetovnega pokala.

Toulouse bo določil naslednjo olimpijsko šesterico med ženskami in moškimi.

Zaradi omejenega števila nastopajočih na OI v Tokiu ima vsaka država na voljo le po dve olimpijski kvoti med ženskami oziroma moškimi. Za premierni olimpijski naslov prvaka oziroma prvakinje v športnem plezanju se bo na Japonskem pomerilo vsega 20 olimpijk in 20 olimpijcev.

Rakovčeva in Kramplova se bosta udarili za preostalo slovensko kvoto med ženskami. Slovenski kvoti med moškimi sta še nezasedeni. S Toulousom se sicer ne bodo izčrpale vse možnosti, se pa bodo zelo priprla olimpijska vrata.

Prihodnje leto bo na sporedu še pet celinskih prvenstev v olimpijski kombinaciji. Evropsko bo med 16. in 18. aprilom v Moskvi. V Tokio pa bosta s stare celine odpotovala le še evropska kombinacijska prvak in prvakinja. Tripartitna komisija mednarodne zveze bo podelila še dve olimpijski povabili, plezalki in plezalcu.