Nadarjena slovenska golfistka Pia Babnik občutno napredovala

Mlada Ljubljančanka je v Rancho Miragu v Kaliforniji zaostala le za zmagovalko Jennifer Kupcho iz ZDA in njeno rojakinjo Jessico Kordo. Za največji uspeh v karieri je bila nagrajena s 305 tisoč evri in prebojem med prvih 50 igralk na svetovni računalniški lestvici.

Pia Babnik je trenutno na 85. mestu, začetek sezone pa ni bil po njenem okusu, saj se je le na enem od štirih turnirjev prebila v finalni del.

V zimskem času je zamenjala del opreme, kar je vodilo v spremembo načina zamaha, zato je bila manj natančna in konstantna.

"V zadnjih tednih je občutno napredovala. Hitrost zamaha je že tam, kjer je bila. Navadila se je na novo opremo in upajmo, da bo to prenesla tudi na teren," je pred odhodom v ZDA povedal njen trener in oče Aleš Babnik.

Dekleta imajo v koledarju pet velikih turnirjev. Junija sledita prvenstvo PGA in US Open, julija prvenstvo Amundi Evian in avgusta AIG Open.