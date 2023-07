Kljub porazu je Svit Suljić že osvojil bronasto medaljo, saj Nemec Niels Alfred McDonald dvoboja za tretje mesto zaradi poškodbe ne bo igral. To bo šesta kolajna na OFEM-u za Slovenijo. Ob Svitovem porazu v polfinalu je svoje prispevala tudi utrujenost, saj mladi Slovenec že nekaj tednov igra brez prestanka. Najprej je zaigral v Wimbledonu na turnirju igralcev do 14 let in se prebil do finala, nato je postal evropski prvak do 14 let, takoj zatem pa pripotoval v Maribor.

Ženska reprezentanca v košarki 3 x 3 je po treh zmagah v skupinskem delu v četrtfinalu naletela na previsoko oviro. Slovenke so v napeti tekmi proti Ukrajini vodile večino časa, v zadnjih sekundah pa so visoke Ukrajinke povedle in si priborile polfinale z 20:19. "V zadnjih dveh, treh minutah smo šli stran od svoje igre, s katero smo si pridobili neko prednost. Malo je vročine, tudi nekaj poškodb smo imeli, morda je zaradi tega prišlo do naše počasnejše igre. Ukrajinke so igrale svojo igro do konca. Cilj je bil medalja, s tem ne moremo biti zadovoljni," je po tekmi dejal trener Rok Smaka.

Odbojkarji so v petek zjutraj odigrali prvo tekmo za razvrstitev od petega do osmega mesta in premagali Srbijo s 3:2 (15, -20, 20, -23, 9).

Z borbami so v petek hitro zaključili slovenski judoisti, vsi so izgubili že svojo prvo. Maja Mušič je v kategoriji nad 70 kg klonila proti Italijanki Cinzii Caponetto, Maša Završnik v kategoriji do 70 kg proti Izraelki Evi Sherbakov, Dmitry Chaynikov pa v kategoriji do 90 kg proti Latvijcu Nikiti Afanasjevsu.