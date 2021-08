Mladi jadralki do brona na SP

jadranje, SP do 17 let

Slovenski jadralki Alja Petrič in Katja Filipič sta na svetovnem prvenstvu razreda 29er v Valencii osvojili bron v konkurenci do 17 let.

Petričeva in Filipičeva sta sicer v skupni konkurenci skoraj 200 posadk zasedli 55. mesto. Maj Petrič in Valentin Štravs pa sta svetovno prvenstvo končala na 19. mestu v konkurenci do 17 let in skupno na 124. mestu.

"Pred zadnjima dvema plovoma sva imeli še 21 točk zaostanka za tretjeuvrščenima puncama v kategoriji U17. Po prvem današnjem plovu sva se jima približali na devet točk razlike, kar nama je dalo dodatno motivacijo. Zadnji plov sva nato zmagali, kar pa je bilo dovolj, da sva osvojili tretje mesto," je dejala Filipičeva.