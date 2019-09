Mlada olimpijska kandidatka, ki v šoli ne potrebuje nobenih privilegijev

Naneslo je celo tako, da bi lahko Hočevarjeva na SP nastopila tako v kanuju enosedu kot tudi v kajaku, potem ko se je pred časom nesrečno poškodovala Urša Kragelj. Zdaj se pripravlja na obe disciplini, a še ne ve natančno, ali se bo usedla v oba čolna.

Eva Alina Hočevar s svojim očetom in trenerjem na enem izmed treningov Foto: Boštjan Boh

Ko smo se pred časom pogovarjalo s 17-letno tekmovalko, nam je zaupala, da se raje usede v kajak. V tem času Eva Alina sicer boljše rezultate dosega v kanuju. In kaj je danes njena prva ljubezen?

"Še zmeraj se raje usedem v kajak. V njem zelo uživam, a vseeno treniram obe disciplini. Dejstvo je, da je kanu za ženske mlajša disciplina, kar pomeni, da so tam mlajše tekmovalke, zaradi česar se uvrščam višje. To pomeni, da imam več možnosti za boljše rezultate. Tudi pri nas je v kajaku večja konkurenca, kjer sta Eva Terčelj in Urša Kragelj," je razlagala ena izmed najbolj perspektivnih tekmovalk pri nas, ki je že tretja v generaciji svoje družine, ki se udeležuje največjih tekmovanj. Pred njo sta bila njen dedek Tone Hočevar in njen oče Simon Hočevar.

Eva Alina Hočevar ima v mladinski konkurenci vrsto izjemnih rezultatov. Foto: Nina Jelenc

V enem letu se lahko zgodi še veliko stvari

Eva Alina se še kako dobro zaveda, da ima za nastop na olimpijskih igrah več možnosti v kanuju, a v kajaku se prav tako še ni vdala. "Vedeti moramo, da je pred nami še celotno pripravljalno obdobje in v tem času se lahko zgodi veliko stvari. Čez zimo se bom pripravljala za obe disciplini, kar pomeni, da se bom borila za olimpijsko mesto v obeh disciplinah."

Je rojena tekmovalka? Morda pa res. "Res mi ni težko tekmovati in že od majhnega sem zelo tekmovalna." Foto: Boštjan Boh

Danes izkušena slovenska kajakašica Eva Terčelj je pred desetimi leti doživela debitantski nastop na svetovnem prvenstvu ravno v Španiji, tokrat pa je njeno vlogo prevzela Eva Alina. "Uživala bom, ker je to zame prvo veliko tekmovanje. Tega se veselim, saj zares rada tekmujem na vsaki tekmi. Ta občutek pred štartom je edinstven in ne moreš ga nadomestiti z ničimer drugim. Te tekme se res veselim," se je nasmehnila naša sogovornica, ko smo jo vprašali, ali je torej rojena tekmovalka.

"Morda pa res. Res mi ni težko tekmovati in že od majhnega sem zelo tekmovalna. Rada tekmujem in velikokrat se vseh stvari lotim preveč tekmovalno. Kakšnih stvari bi se lahko lotila bolj sproščeno. Po drugi strani po mi to morda olajša stvari, ki se jih moram lotiti tekmovalno."

Slovenska reprezentantka, ki jo trenira njen oče Simon Hočevar, na progi v La Seu d'Urgellu ni opravila prav veliko treningov, a sama meni, da ji to ne bi smelo povzročati težav, čeprav je tamkajšnja proga zelo specifična. "Ko si progo dobro ogledam in jo naštudiram, se mi zdi, da se znajdem na vsaki progi."

V šoli ne potrebuje posebnih privilegijev

Poleg rednih treningov ima Eva Alina še šolske obveznosti. Je dijakinja 3. letnika bežigrajske gimnazije, a kot pravi, ji šola ne dela preglavic. Z današnjo tehniko se da vse skupaj veliko lažje usklajevati. "Zdaj sproti prepisujem, po svetovnem prvenstvu pa bom spet hodila v šolo. Sicer mi gredo v šoli na roko, ampak načeloma ne potrebujem prav veliko privilegijev. Sem skratka na tekočem, saj sproti dobivam zapiske."